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Gripin hayranlarını coşturdu

Bursa’nın Dağ ilçesi Büyükorhan’da sahne alan Rock A ve Gripin, hayranlarını coşturdu.

Magazin 15.08.2019, 13:44 15.08.2019, 14:05
Gripin hayranlarını coşturdu
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Bursa’nın Dağ ilçesi Büyükorhan’da sahne alan Rock A ve Gripin, hayranlarını coşturdu.

Büyükorhan Gençlik Derneği (BÜGED), iş adamlarından sponsorluk desteği alarak, her yıl Kurban Bayramının üçüncü günü ünlü bir sanatçıyı ilçelerine getirtiriyor. Bu bayramın konuğu Gripin grubu oldu. Gripin’i dinlemeye gelen binlerce genç, eğlence dolu bir gece yaşadı. Gripin grubu sevilen şarkılarını Bursalı sevenleri için söylerken, gençler de hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti. Gençler ayrıca ilçelerine konser vermeye gelen Gripin grubu için ağaç dikti. Gripin grubu, çiçek ve plaket yerine bu şekilde verilen hediyeden çok memnun olduklarını belirtti.

Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ise Gripin grubuna ilçeyi temsilen ’Yatık’ hediye etti. BÜGED Başkanı Emrah Seyrek, "BÜGED olmazsa kaybedeceğimiz bir şey yok, ama kazanacağımız çok şey var. Ne kazanabiliriz bunlara bakalım. Bu festivalde bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

(Ali Erdem /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#magazin #konser #büged #Büyükorhan Gençlik Derneği #Rock A #Büyükorhan #dağ ilçesi #bursa #Gripin
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