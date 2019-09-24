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Güldür Güldür'in Yeni Yayın Tarihi Belli Oldu: Show TV'den Ayrıldı mı?
Geçtiğimiz sezon habersiz bir şekilde hızlıca final yapan Güldür Güldür ve Show TV arasında sorun yaşandığı iddia ediliyordu. Güldür Güldür'den konuyla ilgili açıklama geldi.
Show TV'de izleyicilerin karşısına gelen 208. bölümüyle birlikte final yapan ve izleyicileri şoka uğratan Güldür Güldür'ün Show TV''den ayrıldığıyla ilgili iddialar ortaya atılmış, programa yeni kanal arayışı yapıldığına kadar söylenmişti. Güldür Güldür'den yayın tarihi, kanalı ve saatiyle ilgili açıklama yapıldı.
BKM'in yapımcısı olduğu Güldür Güldür, kahkaha dolu anlar yaratmak adına 4 Ekim Cuma günü Show TV ekranlarında yeni sezonla birlikte izleyicilerin karşısına geliyor. Bu bilgilendirmeyle iddiaların yalan olduğu ortaya çıktı.
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