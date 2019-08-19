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Güzel oyuncu İpek Yaylacıoğlu, Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı

13 yıldır devam eden Arka Sokaklar dizisinde Furkan Göksel'den sonra 9 yıldır Pınar karakterini canlandıran İpek Yaylacıoğlu da sosyal medya hesabından diziye veda ettiğini duyurdu.

Magazin 19.08.2019, 10:12 Billdrt
Güzel oyuncu İpek Yaylacıoğlu, Arka Sokaklar dizisinden ayrıldı

Kanal D'nin 13 yılı geride bırakan efsane polisiye dizisi Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Furkan Göksel'in ardından İpek Yaylacıoğlu da diziye veda etti. Oyuncu, ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

DİZİYE VEDA ETTİ

Erler Film'in yapımcılığında ekrana gelen, başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizide 9 sezondur yer alan ve Pınar karakterine hayat veren İpek Yaylacıoğlu Instagram hesabından diziye veda ettiğini duyurdu.

"9 SENEMİ ANLATMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Arka Sokaklar'ın setinden çektirdiği fotoğrafları paylaşan güzel oyuncu, "Yüzlerce fotoğraf koysam da, sizin sevginiz ve desteğinizle tamamladığım 9 senemi anlatmam mümkün değil. İyi ki varsınız, iyi ki hepinizi tanımışım. Her şey için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum." dedi.

FURKAN GÖKSEL DİZİYE VEDA ETMİŞTİ

Arka Sokaklar dizisinde Metin karakterini oynayan Furkan Göksel ise Instagram hesabından paylaşım yaparak diziye veda ettiğini duyurmuştu. Genç oyuncu vedasından şunları söyledi: "Koskoca 13 sezon. Sanki bu evde doğmuş gibiyim. Çocukluğum gençliğim hüzünlerim sevincim hepsi bu evde. Her köşesinde bambaşka bir anı, her sokağında bambaşka bir hatıra. Geçirdiğimiz 13 sene için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Sadece bu fotoğrafta olanlar değil, arka sokaklar ailesinden gelmiş geçmiş ve hala devam eden herkese çok teşekkür ederim.Benim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizlere devam ettiğiniz bu yolda başarılarınızın devamını diliyorum. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki sizlerle büyümüşüm. İyi ki varsınız..."

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