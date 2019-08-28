Hadise'den "Benim Hayatım, Benim Vücudum" Videosu

Sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştığı oldukça cesur paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hadise, son paylaştığı videoyla birlikte binlerce kişi tarafından takdir edilip beğenildi. Video çekimi yapan Hadise, kendisinin nasıl göründüğünün kimseyi ilgilendirmeyeceğini açıkladı ve makyajsız halini paylaşmış oldu.

Kadınlara Seslendi

Instagram üzerinden kısa süreli bir video paylaşımı yapan Hadise, YouTube kanalı üzerinden videonun uzun halini paylaştı. Hadise, söz konusu videoda kadınlara seslendi ve nasıl ve ne şekilde göründüklerinin dışarıdaki insanlar için hiçbir önem arz etmediğini, bunun kendileri için önemli olduğunu anlatarak, "Benim bedenim, benim vücudum" açıklamasında bulundu.

Makyaj Yapmadı

Birkaç gün önce Instagram hesabı üzerinden makyajsız halini paylaşarak sosyal medya kullanıcılarını 2'ye bölen ve yarısından olumlu, yarısından olumsuz yorum alan hadise, videoda da makyajını sildi.

Hadise Video Açıklamasına Şunları Yazdı:

Ben Hadise.

Şu an benim ismimi unutun.

Ben bir kadınım, özgür bir kadın.

Acıları olan ama gülmekten vazgeçmeyen.

Dans etmekten korkutulan ama boyun eğmeyen!

Hayattan endişe eden ama yaşamayı seven!

Çevresi kalabalık ama yalnız yürüyen.

Bazen tatlı bazen sexy, ben nasıl istersem.

Benim nasıl göründüğümden kime ne?

Benim hayatım ve benim vücudum değil mi?

Size söz hakkını veren kim?

Makyajı severim ama istersem makyajlı istersem makyajsız gezerim.

Lütfen sen de korkma, hayatına karıştırma.

Kendini sev.

Kendine güven.

Nasıl istersen onu yaşa! Ve gülmeyi asla unutma!

Olur mu?"