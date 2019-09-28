Hadise Instagram'ı Salladı: Askılı Atletle Poz Verdi!

Birkaç gün önce küvette poz veren Hadise, uzun süre gündemde kalmıştı. Artık attığı her fotoğrafla gündeme gelen Hadise, 10 milyondan fazla takipçiye sahip Instagram hesabı üzerinde askılı atletiyle fotoğraf paylaştı.

Askılı atletiyle çektiği fotoğrafını hiçbir şey yazmadan ve yoruma kapalı bir şekilde paylaşan Hadise, bir saat içerisinde 200.000'den fazla beğeni aldı. Magazin sayfalarında büyük gündem oluşturan fotoğraf Hadise takipçilerini mest etti.

İşte o fotoğraf: