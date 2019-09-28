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Hadise Instagram'ı Salladı: Askılı Atletle Poz Verdi!
Sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarla sık sık gündeme gelen Hadise, yoruma kapalı olarak paylaştığı fotoğrafla beğeni rekoru kırdı.
Birkaç gün önce küvette poz veren Hadise, uzun süre gündemde kalmıştı. Artık attığı her fotoğrafla gündeme gelen Hadise, 10 milyondan fazla takipçiye sahip Instagram hesabı üzerinde askılı atletiyle fotoğraf paylaştı.
İşte o fotoğraf:
22°
parçalı az bulutlu
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