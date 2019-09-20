Hadise Leoparlı Kıyafetle Küvette Poz Verdi, Sosyal Medya Çalkalandı!

Yıllar geçtikçe daha da güzelleşen sayılı sanatçılardan birisi olan Hadise, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak takipçilerinden tam not aldı.

İşte o fotoğraf

Twitter hesabı üzerinden leoparlı kıyafetiyle küvet pozu veren Hadise, fotoğrafın açıklama bölümüne ise "Yapmam gereken bir sürü önemli iş vardır. O sırada ben" yazdı. Hadise'nin paylaşımına dakikalar içerisinde binlerce favori ve retweet yapıldı.