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Hadise Yeni Dans Videosuyla Takipçilerini Mest Etti!

Sosyal medya hesabını en aktif şekilde kullanan ve yaptığı her paylaşımla gündeme gelmeyi başaran Hadise, yeni dans videosuyla büyük beğeni topladı.

Magazin 03.10.2019, 09:41 03.10.2019, 09:56 Billdrt

Güzel şarkıcı Hadise, yayınladığı dekolteli videosuyla takipçilerini mest etti. Hadise Rapçi Ezel tarafından seslendirilen şarkıyla birlikte dans etti. Güzel şarkıcı,o anları ise sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.

Instagram hesabının hikaye bölümünden video paylaşımı yapan Hadise, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı. Hadise'nin videosunu kendi sosyal medya hesabı üzerinde paylaşan bir takipçisi ise "Çok güzelsin Hadise O Ses Türkiye yarışmasını dört gözle bekliyorum senin için." diyerek sevgisini dile getirdi.

#magazin #hadise
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