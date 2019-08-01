Son Dakika
'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe
Çanakkale’de Deprem
Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek
Demir, "S-400’lerde ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir"
Demir, "F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok"
Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Ankara'da 14 kişi kimyasal zehirlenme şüphesiyle karantinaya alındı
Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu
MSB, Son Hava Harekâtında 4 PKK’lı Terörist Daha Etkisiz Hale Getirildi
CAS’tan Trabzonspor’a ret

Hakan Altun Bodrum’a Yerleşti

Bodrum antik tiyatroda ilk kez konser veren Hakan Altun, Bodrum’a yerleştiğini açıkladı. Binlerce kişiyi coşturan Hakan Altun yaklaşık 1 saat konserini uzattı.

Magazin 01.08.2019, 11:51 01.08.2019, 12:17
Hakan Altun Bodrum’a Yerleşti

Bodrum antik tiyatroda ilk kez konser veren Hakan Altun, Bodrum’a yerleştiğini açıkladı. Binlerce kişiyi coşturan Hakan Altun yaklaşık 1 saat konserini uzattı.

Bodrum’un tarihi mekanı Antik tiyatroda konser veren Hakan Altun binlerce kişiyi coşturdu. Saatler öncesinden Antik tiyatro önüne gelen Altun hayranları metrelerce kuyruk oluşturdu. Yaklaşık 3 bin kişinin geldiği konserde Hakan Altun sevilen şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Altun zaman zaman izleyenlere espriler yapmayı da ihmal etmedi. Duygusal şarkıların yanı sıra hareketli parçalara da yer veren Altun birçok şarkısını ise hayranlarıyla beraber söyledi.

Konser öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Altun, Bodrum’a taşındığını ve burada çok mutlu olduğunu ifade etti.

(Eren Ayhan /İHA)

#magazin haberleri #magazin #bodrum #hakan altun #Hakan Altun Bodruma Yerleşti
Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 01 Ağustos 2019
İmsak 03:58
Güneş 05:40
Öğle 13:00
İkindi 16:53
Akşam 20:10
Yatsı 21:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@