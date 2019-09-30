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Hakan Peker İstanbul'u Terk Etme Kararı Aldı!

Özellikle 90'lı yıllara damga vuran Hakan Peker, İstanbul'u terk ettiğini açıkladı.

Magazin 30.09.2019, 14:28 30.09.2019, 14:31 Billdrt
Hakan Peker İstanbul'u Terk Etme Kararı Aldı!
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Estetik yaptırdığı iddialarıyla geçen ay sık sık gündeme gelen 90'lı yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Hakan Peker, radikal bir karar altına imza atarak İstanbul'u terk edip köy hayatına başlama kararı aldı. Geçtiğimiz gün Kıbrıs konserinin ardından açıklamalar yapan Peker, yakında Karabük Safranbolu'da ikamet edeceğini ve çiftlikte yaşayacağını belirtti. Hayvanlar ve doğa ile iç içe yaşamak istediğini anlatan Peker, oturup yeni bir hayat kuracağını ve kapısının herkese açık olduğunu ifade ederek hayranlarını oldukça şaşırttı.

#istanbul #magazin #hakan peker
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