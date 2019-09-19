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Haluk Bilginer Uluslararası Emmy Adayı Olma Başarısı Elde Etti!
Ünlü oyuncu Haluk Bilginer Şahsiyet dizisinde gösterdiği olağanüstü performansla 25 Kasım'da gerçekleştirilecek olan Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday olarak gösterildi.
Uluslararası Emmy ödülleri 2019 için aday açıklaması bugün yapıldı. 21 farklı ülkeden 11 kategoride 44 kişinin aday olarak gösterildiği listede Puhu TV'de yayınlanan Şahsiyet isimli diziyle olağansütü bir oyunculuk performansı gösteren Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday olarak gösterildi.
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|4
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