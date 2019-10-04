Haluk Levent, hasta çocuğun babasını işe alan firmanın personeline konser verecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa ziyaretinde sahip çıktığı NCL Tip 2 SMA hastası minik Zeynep’in babasına iş bulundu.
Magazin 04.10.2019, 12:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa ziyaretinde sahip çıktığı NCL Tip 2 SMA hastası minik Zeynep’in babasına iş bulundu.
Ünlü sanatçı, babanın işe kavuşmasını, sosyal medya hesabından, "Çok çok çok teşekkür ediyoruz. Selçuk’a MAN Türkiye Otobüs Fabrikası sahip çıktı. Onu işe aldı. Ben de söz vermiştim, onlara personel gecesi yapacağım…” mesajıyla paylaştı.(Zafer Peker/İHA)
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