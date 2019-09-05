Hamdi Alkan'ın Kızının Fotoğrafları Sosyal Medyanın Gündeminde!

Türkiye'nin en ünlü yönetmenlerinden birisi olan Hamdi Alkan'ın 21 yaşındaki kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştığı cesur pozlarla sık sık gündeme geliyor. Yaz aylarını tatil yaparak doyasıya eğlenerek geçiren Alkan, Instagram hesabı üzerinden mayolu fotoğraf paylaşımı yaptı.

Eğitimine yurt dışında devam eden ve oyunculuk kariyeri üzerine odaklanan Alkan, sosyal medyada oldukça cesur paylaşımlar yapıyor. Sık sık sosyal medyanın gündemine gelen Alkan, en son uzun kollu ve sırtı açık mayosuyla takipçilerine fotoğraf paylaştı. Mayolu pozunu Instagram üzerinden yayınlayan 21 yaşındaki Alkan, kısa süre içerisinde onbinlerce beğeni ve yorum alarak trendlere girdi.