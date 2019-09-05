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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "4+4+4 başladığı yıl ilkokula başlayan çocuklar, 2020-2021 eğitim yılında lise bire başlayacak. Bizim çağ nüfusumuz normalde 1 milyon 200 bin civarındayken o sene 1 milyon 800 bin küsur olacak. Önümüzdeki yıl bizim fiziksel alt
Selçuk: "Ortaöğretimde sınıf geçme yönetmeliğinde, sınıfta kalmaya ilişkin, tüm düzenlemeler hazırlandı, 2020-2021 yılından itibaren uygulayacağız."
Hamdi Alkan'ın Kızının Fotoğrafları Sosyal Medyanın Gündeminde!
Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan, sık sık sosyal medya gündemine geliyor. Yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çeken Alkan, son olarak uzun kollu mayosuyla gündeme geldi.
Türkiye'nin en ünlü yönetmenlerinden birisi olan Hamdi Alkan'ın 21 yaşındaki kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştığı cesur pozlarla sık sık gündeme geliyor. Yaz aylarını tatil yaparak doyasıya eğlenerek geçiren Alkan, Instagram hesabı üzerinden mayolu fotoğraf paylaşımı yaptı.
Eğitimine yurt dışında devam eden ve oyunculuk kariyeri üzerine odaklanan Alkan, sosyal medyada oldukça cesur paylaşımlar yapıyor. Sık sık sosyal medyanın gündemine gelen Alkan, en son uzun kollu ve sırtı açık mayosuyla takipçilerine fotoğraf paylaştı. Mayolu pozunu Instagram üzerinden yayınlayan 21 yaşındaki Alkan, kısa süre içerisinde onbinlerce beğeni ve yorum alarak trendlere girdi.
İşte Alkan'ın Cesur Paylaşımları
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