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Hande Erçel Mini Etekli Pozuyla Sosyal Medyada Büyük Yankı Uyandırdı!
Azize isimli yeni dizisiyle birlikte ekranlardaki yerini almaya hazırlanan ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabı üzerinde mini etekli pozunu paylaştı ve takipçilerinden tam not almayı başardı.
Ünlü oyuncu Hande Erçel, Azize isimli diziyle ekranlardaki yerini geri alacak. 25 yaşındaki oyuncu dün Instagram hesabı üzerinden yayınladığı mini etekli pozuyla birlikte takipçilerinin beğenisini kazanmayı başardı.
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|5
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|7
|2
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|7
|15
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|7
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