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Hande Erçel Mini Etekli Pozuyla Sosyal Medyada Büyük Yankı Uyandırdı!

Azize isimli yeni dizisiyle birlikte ekranlardaki yerini almaya hazırlanan ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabı üzerinde mini etekli pozunu paylaştı ve takipçilerinden tam not almayı başardı.

Magazin 05.10.2019, 10:21 Billdrt
Hande Erçel Mini Etekli Pozuyla Sosyal Medyada Büyük Yankı Uyandırdı!
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Ünlü oyuncu Hande Erçel, Azize isimli diziyle ekranlardaki yerini geri alacak. 25 yaşındaki oyuncu dün Instagram hesabı üzerinden yayınladığı mini etekli pozuyla birlikte takipçilerinin beğenisini kazanmayı başardı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla büyük didkkat çeken oyuncu Hande Erçel, son olarak pencereden dışarıya baktığı bir fotoğrafını yayınladı. Instagram'da 11 milyona yakın takipçiye sahip olan oyuncunun paylaşımı kısa süre içerisinde milyona yakın beğeni aldı.

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