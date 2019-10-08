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Harbiye Açıkhava'da Mor ve Ötesi izdihamı

Kerki-Solfej'in düzenlediği Mor ve Ötesi Senfonik konseri önceki gece Harbiye Açıkhava'da gerçekleşti. Biletleri günler öncesinden tükenen etkinlikte Mor ve Ötesi hayranları saatler öncesinde konser alanına akın ederken giriş kapılarında uzun kuyruklar oluştu.

Magazin 08.10.2019, 12:09 08.10.2019, 12:19 Ramazan Durmuş
Harbiye Açıkhava'da Mor ve Ötesi izdihamı

Kerki-Solfej'in düzenlediği Mor ve Ötesi Senfonik konseri önceki gece Harbiye Açıkhava'da gerçekleşti.

Biletleri günler öncesinden tükenen etkinlikte Mor ve Ötesi hayranları saatler öncesinde konser alanına akın ederken giriş kapılarında uzun kuyruklar oluştu. Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Masis Aram Gözbek yönetimindeki Magma Filarmoni Korosu’nun Mor ve Ötesi’ne eşlik ettiği konserde grup üyeleri Harun Tekin, Kerem Özyeğen, Burak Güven ve Kerem Kabadayı 16 şarkılık senfonik repertuvarları ile dinleyicilerine farklı bir Mor ve Ötesi deneyimi yaşattı.

Konserde ‘Oyunbozan’, ‘Cambaz’, ‘Araf’ ve ‘Bir Derdim Var’ gibi sözü ve müziği kendilerine ait olan şarkıları seslendiren Mor ve Ötesi grubuna, yağmura aldırış etmeden Harbiye’yi dolduran binlerce kişi de hep bir ağızdan eşlik etti. Avrasya Filarmoni Orkestrası ile birlikte gerçekleştirdikleri senfonik performansları büyük ilgi gören Mor ve Ötesi grubunun Magma Filarmoni Korosu ile birlikte gerçekleştirdiği performanslar ise dakikalarca ayakta alkışlandı.Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin "Deli" şarkısı öncesinde hayranlarına " Geldik Eurovision şarkımıza. Hikayesi de ilginçtir. Türkiye Radyo Televizyon (TRT) bizi çağırmış. Allah Allah niye çağırmış dedik, çok şaşırdık. Meğer Eurovision içinmiş." sözleriyle "Deli" şarkısını seslendirdi.

Mor ve Ötesi yaklaşık iki saatlik konserini "Bir Derdim Var" şarkısıyla sonlandırdı. Yaklaşık altı bin kişinin tezahüratları ve alkışları sahneye tekrar çıkan grup "Cambaz" ve "Bir Derdim Var" şarkısını tekrar seslendirerek double bis yaparak konseri noktaladı.

Öte yandan Melisa Sözen konseri yakın arkadaşı Didem Balçın ile Harun Tekin'in anne, baba ve kız kardeşiyle birlilte en ön sıradan izledi.

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#KerkiSolfej #Mor ve Ötesi #harbiye açıkhava
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