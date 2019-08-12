Son Dakika
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Kamu işçilerine yeni zam teklifi
Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti
Denizli’de 6 büyüklüğünde deprem (CANLI YAYIN)
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Toplantısını Canlı İzle...
Erbil saldırısının planlayıcıları etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 terörist, etkisiz hale getirildi
ABD ile güvenli bölge görüşmelerinde son durum
300 bin TL ödülle aranan o terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatında toplam 80 terörist etkisiz hale getirildi

Harbiye’de yıldızlar geçidi

Yıldızlı Geceler konserleri 15 gün boyunca İstanbul’un müzik hayatına damga vurdu. Berkay’la başlayan müzik şöleni Nil Karaibrahimgil konseriyle sona erdi. Büyük ilgi gören konser serisini toplamda 100 bine yakın seyirci izlerken, konserlerde 520 şarkı seslendirildi.

Magazin 12.08.2019, 08:54 12.08.2019, 10:21
Harbiye’de yıldızlar geçidi
banner63

Yıldızlı Geceler konserleri 15 gün boyunca İstanbul’un müzik hayatına damga vurdu. Berkay’la başlayan müzik şöleni Nil Karaibrahimgil konseriyle sona erdi. Büyük ilgi gören konser serisini toplamda 100 bine yakın seyirci izlerken, konserlerde 520 şarkı seslendirildi.

Kültür ve sanata desteğini sürdüren Turkcell, bu kapsamda müziğin gelişimine de katkı sağlamaya devam ediyor. Bir klasik hale gelen Yıldızlı Geceler konserleri bu yıl da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde müzikseverleri sevdikleri sanatçılarla bir araya getirdi. Poll Production organizasyonuyla düzenlenen ve biletleri günler öncesinde tükenen Yıldızlı Geceler konserleri Berkay’la başladı. Konserler boyunca sırasıyla Ziynet Sali, Koray Avcı, Sibel Can, Volkan Konak, Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun, Selami Şahin, Mustafa Sandal, Demet Akalın, Ferhat Göçer, Funda Arar, Buray, Serkan Kaya, MFÖ ve Nil Karaibrahimgil sahne aldı.

100 bine yakın kişi 520 şarkı dinledi

Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının sahne aldığı 15 günlük konser serisini yaklaşık 100 bin müziksever yerinde takip ederek konserlerin heyecanını yaşadı. Harbiye’ye özel repertuvarları, sahne şovları ve sürprizleriyle hazırlanarak hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan sanatçılar, toplamda 520 parça seslendirdi. Türkiye’nin en ünlü ve prestijli sahnelerinden biri olan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ndeki konserler için 380 adet robot ışık, 1570 metrekare LED ekran ve 730 metrekare podyum kullanıldı.

(İHA)

#Serkan Kaya #MFÖ #Buray #Funda Arar #Ferhat Göçer #Demet Akalın #mustafa sandal #Selami Şahin #Cengiz Kurtoğlu&Hakan Altun #Volkan Konak #Sibel Can #Koray Avcı #a Ziynet Sali #Berkay #Harbiyede yıldızlar geçidi
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 12 Ağustos 2019
İmsak 04:14
Güneş 05:50
Öğle 12:59
İkindi 16:48
Akşam 19:58
Yatsı 21:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Man City 1 3
2. M. United 1 3
3. Liverpool 1 3
4. Brighton 1 3
5. Burnley 1 3
6. Tottenham 1 3
7. Arsenal 1 3
8. Bournemouth 1 1
9. Sheffield United 1 1
10. Crystal Palace 1 1
11. Everton 1 1
12. Leicester City 1 1
13. Wolverhampton 1 1
14. Newcastle 1 0
15. Aston Villa 1 0
16. Norwich City 1 0
17. Southampton 1 0
18. Watford 1 0
19. Chelsea 1 0
20. West Ham 1 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@