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Her Yerde Sen 15. Bölüm Fragmanı İzleyicileri Heyecanlandırdı! Dengeler Değişiyor...
Her Yerde Sen dizisinin 15. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicileri oldukça heyecanlandıran bölüm fragmanında dengelerin değiştiği görülüyor. Cuma akşamları izleyenlerin karşısına gelen söz konusu dizide Demir ve Selin'in ilişkisi yeni başladı fakat Demir hiç beklemediği durumlarla karşılaşmıştır. Eylül'ün birden bire ortaya çıkarak görünmesi ise tüm dengeleri değiştirmiştir
Her Yerde Sen 14. bölümü ile Cuma akşamı izleyenlerle buluştu. Son bölümün hemen sonrasında dizinin 15. bölüm fragmanı da izleyenlerle buluştu. Eylül karakterine hayat veren Beste Kökdemir, Her Yerde Sen dizisinin yeni fakat en sevilen oyuncuları arasına girmeyi başardı. Eylül'ün dönüşünün ise Demir ve Selin ilişkisinde nasıl bir etki yaratacağı büyük merak konusu oldu.
Son Bölümde Neler Yaşandı
Burak tarafından yapılan girişimlerle birlikte Demir, hiç hazır olmadığı bir sınavla karşılaşacaktır.
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|4
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