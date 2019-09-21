Her Yerde Sen 15. Bölüm Fragmanı İzleyicileri Heyecanlandırdı! Dengeler Değişiyor...

Her Yerde Sen 14. bölümü ile Cuma akşamı izleyenlerle buluştu. Son bölümün hemen sonrasında dizinin 15. bölüm fragmanı da izleyenlerle buluştu. Eylül karakterine hayat veren Beste Kökdemir, Her Yerde Sen dizisinin yeni fakat en sevilen oyuncuları arasına girmeyi başardı. Eylül'ün dönüşünün ise Demir ve Selin ilişkisinde nasıl bir etki yaratacağı büyük merak konusu oldu.

Son Bölümde Neler Yaşandı

Demir ve Selin henüz yeni başlamış ilişkilerinde oldukça mutlu bir hayat yaşarlar fakat tüm müşterilerin Burak tarafında kalması Demir'i oldukça sıkıntılı bir sürece girdirir. Demir yeni müşteri kazanmak adına büyük bir çaba gösterirken, Selin'in işte yaşadığı bir soruna müdahale etmesi ve Selin ile aralarında gerilim yaşanması büyük heyecan uyandırdı. Burak, Demir'e karşı kullanacak bir koz arayışı içine girmişken, aklında soru işareti oluşturan konulara da cevap olabilecek nitelikle bir sır yakalamayı başarır.

Burak tarafından yapılan girişimlerle birlikte Demir, hiç hazır olmadığı bir sınavla karşılaşacaktır.