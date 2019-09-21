Son Dakika
Erdoğan, "Sınır boylarında hazırlıklarımız tamam"
Sınavdaki başarıda uyku çok önemli!
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Anlamın Parçası Olarak İnsanı" anlattı
Ersoy, "Hedefimiz 52 milyon turist"
Buse Naz'ın yeni hedefi Dünya Şampiyonluğu
Yeni Malatyaspor ligde sahasında Galatasaray'a geçit vermiyor
Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği'nden genel kurul
"Büyük Ankara Bisiklet turu şöleni" yarın yapılacak
Ankara Bulvar Loft projesinde kiralama hareketliliği
Baran, "Türkiye’nin coğrafi işaret tescili alabilecek çok sayıda değeri var"

Her Yerde Sen 15. Bölüm Fragmanı İzleyicileri Heyecanlandırdı! Dengeler Değişiyor...

Her Yerde Sen dizisinin 15. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicileri oldukça heyecanlandıran bölüm fragmanında dengelerin değiştiği görülüyor. Cuma akşamları izleyenlerin karşısına gelen söz konusu dizide Demir ve Selin'in ilişkisi yeni başladı fakat Demir hiç beklemediği durumlarla karşılaşmıştır. Eylül'ün birden bire ortaya çıkarak görünmesi ise tüm dengeleri değiştirmiştir

Magazin 21.09.2019, 17:12 Billdrt

Her Yerde Sen 14. bölümü ile Cuma akşamı izleyenlerle buluştu. Son bölümün hemen sonrasında dizinin 15. bölüm fragmanı da izleyenlerle buluştu. Eylül karakterine hayat veren Beste Kökdemir, Her Yerde Sen dizisinin yeni fakat en sevilen oyuncuları arasına girmeyi başardı. Eylül'ün dönüşünün ise Demir ve Selin ilişkisinde nasıl bir etki yaratacağı büyük merak konusu oldu.

Son Bölümde Neler Yaşandı

Demir ve Selin henüz yeni başlamış ilişkilerinde oldukça mutlu bir hayat yaşarlar fakat tüm müşterilerin Burak tarafında kalması Demir'i oldukça sıkıntılı bir sürece girdirir. Demir yeni müşteri kazanmak adına büyük bir çaba gösterirken, Selin'in işte yaşadığı bir soruna müdahale etmesi ve Selin ile aralarında gerilim yaşanması büyük heyecan uyandırdı. Burak, Demir'e karşı kullanacak bir koz arayışı içine girmişken, aklında soru işareti oluşturan konulara da cevap olabilecek nitelikle bir sır yakalamayı başarır.

Burak tarafından yapılan girişimlerle birlikte Demir, hiç hazır olmadığı bir sınavla karşılaşacaktır.

Yorumlar (0)
16°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
İmsak 05:05
Güneş 06:29
Öğle 12:47
İkindi 16:12
Akşam 18:55
Yatsı 20:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Ankaragücü 4 5
12. Göztepe 5 5
13. Antalyaspor 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 4 2
18. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Balıkesirspor 5 7
9. Erzurum BB 5 7
10. Adana Demirspor 4 6
11. İstanbulspor 5 6
12. Adanaspor 5 5
13. Altınordu 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Leicester City 6 11
3. Man City 5 10
4. Bournemouth 6 10
5. Tottenham 6 8
6. M. United 5 8
7. Chelsea 5 8
8. Arsenal 5 8
9. West Ham 5 8
10. Everton 5 7
11. Southampton 6 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Villarreal 5 8
4. Real Madrid 4 8
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Barcelona 4 7
7. Granada 4 7
8. Real Sociedad 4 7
9. Osasuna 5 7
10. Levante 4 6
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Betis 5 5
13. Real Valladolid 5 5
14. Valencia 4 4
15. Mallorca 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@