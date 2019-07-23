Hercai Dizisinin Reyyan'ının İnanılmaz Değişimi! Ebru Şahin Kimdir?

Hercai Dizisinin Reyyan'ının İnanılmaz Değişimi!

ATV’nin sevilen yapımlarından biri olan Hercai dizisinde Akın Akınözü (Miran Aslanbey) ile başrolü paylaşan güzel oyuncu Ebru Şahin (Reyyan) son yıllara damgasını vuran ikili olmuşlardı. Ebru Şahin’in dizide hayat verdiği Reyyan karakteriyle tüm izleyicilerin beğenisini kazanan başarılı oyuncu, dizinin sezon finali yapmasının ardından yaz tatilinde öyle bir değişim yaşadı ki görenler güzel oyuncuyu tanıyamadı.

Yayınlanmaya başladığı ilk bölümünden itibaren tüm izleyicilerden tam not almayı başaran Hercai dizisi, oyuncu kadrosuyla da birçok kişinin ilgisini çekmiş ve dizinin başrol oyuncuları Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in kısa sürede popülerleşmesine neden olmuştur. Unutulmaz bir sezon finali ile yayın hayatına ara veren başarılı yapım, ATV ekranlarında en çok diziler arasında ilk sırada yerini almıştır. Oldukça etkili ve sıra dışı senaryosuyla izleyenleri adeta büyüleyen Hercai dizisi, kırdığı reyting rekorlarıyla gelecek sezonda da yayınlanmaya devam edecek.

Dizinin yeni sezonu merakla beklenirken izleyiciler dizinin oyuncularını yaz boyunca da yakından takip etmeye devam etmektedir. Özellikle dizinin başrol oyuncusu Ebru Şahin, Reyyan karakteri ile herkesin dikkatini çekmiş ve geçtiğimiz sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Dizinin sezon finali yapmasının ardından farklı bir film projesi için yeniden kamera karşısına geçen Ebru Şahin, film için inanılmaz bir değişim yaşadı. Şuursuz Aşk filmi için farklı bir karaktere can veren Ebru Şahin’in Hercai dizisinden sonra tamamen farklı bir filmde rol alması sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hercai dizisinde Mardin Midyatlı güçlü bir ailenin torunlarından birini canlandıran Ebru Şahin (Reyyan), yıllar önce anne ve babasının öldürülmesi üzerine intikam almak isteyen Miran Aslanbey (Akın Akınözü) arasında yaşanacak olan imkansız bir aşkı konu ediniyor. Dizide başarılı bir şekilde performans sergileyen Ebru Şahin ve Akın Akınözü’nün yanı sıra; Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer ve Oya Unustası gibi başarılı oyuncularda ikiliye dizide eşlik etmektedir.

Ebru Şahin’in Yeni İmajı Sosyal Medyayı Salladı!

Hercai dizisi ile kısa sürede ünlenen ve adından çokça söz ettiren Ebru Şahin, dizinin sezon finali yapmasının ardından uzun süredir gündemden uzaktı. Ancak geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı bir fotoğraf sayesinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

Dizideki halinden oldukça farklı bir şekilde görüntülenen He rcai dizisinin başarılı oyuncusu Ebru Şahin, dizidekinin aksine kıvırcık saçları ve bronz teniyle görenlerin ünlü oyuncuyu zor tanımasına neden oldu. Yaz sezonunda çekimleri başlayan bir film için imaj değişikliğine giden ünlü oyuncu Ebru Şahin, yaptığı bu paylaşımının ardından birçok hayranı tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Ebru Şahin Yeni Film Hazırlıklarına Başladı!

Hercai dizisi ile kısa sürede büyük bir çıkış yakalayan Ebru Şahin, geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın gündeminde ilk sıralarda yerini aldı. Yaz sezonu için ara veren Hercai dizisinden sonra kamera karşısına geçen güzel oyuncu, film için öyle bir değişim yaşadı ki görenler başarılı oyuncuyu bir anlığına tanıyamadı.

Başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu ile birlikte başrollerini paylaşacağı Şuursuz Aşk filmi için kamera karşısına geçen Hercai dizisinin Reyyan’ı, film için dizideki karakterinin tam tersi bir role bürünerek görenleri şaşkına çevirdi.

Aralık 2019’da vizyona girmesi beklenen Şuursuz Aşk filminin yönetmen koltuğunda ise başarılı yönetmen Umut Ertek oturmaktadır. Romantik komedi türündeki filmde İsmail Hacıoğlu ile başrolleri paylaşacak olan Ebru Şahin’e aynı zamanda; Nazan Kesal, Burcu Kara ev Ayşen Batıgün eşlik edecek.

Yeni film için oldukça farklı bir karaktere bürünen Hercai dizisinin başarılı ve güzel oyuncusu Ebru Şahin, filmin çekimleri sırasında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Aralık ayında vizyona girdikten sonra yüksek bir başarı elde etmesi beklenen filmin oyuncu kadrosu ve sıra dışı senaryosu sayesinde yılın çıkış yapan filmleri arasında yer alması beklenmektedir.

Ebru Şahin Kimdir?

18 Mart 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Ebru Şahin, lise eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduktan sonra çeşitli akademilerde oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır.

2016 yılında Kan Parası adlı filme ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Ebru Şahin, güzelliği ve başarılı performansı sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Takip eden yıllarda Çetin Tekindor ve Cezmi Baskın gibi usta isimlerinde yer aldığı 2017 yılı yapımı Babam filminde rol almıştır. Filmlerde gösterdiği başarı sayesinde kısa sürede televizyonda da işler yapmaya başlayan Ebru Şahin, F ox TV’nin sevilen dizisi Savaşçı’da rol almış ve ardından Star TV’nin reyting rekortmeni dizisi İstanbullu Gelin’de rol alarak tüm Türkiye tarafından tanınmaya başlanmıştır.

Geçtiğimiz sezonun flaş dizileri arasında gösterilen ve her Cuma ATV ekranlarında gösterilen Hercai dizisinde Reyyan karakteriyle dizide başrol olarak rol almaktadır. Sezon finali yapan dizinin yeni sezon çekimlerinden önce yeni bir film için İsmail Hacıoğlu ile kamera karşısına geçen Ebru Şahin, yakın dönemin en başarılı oyuncuları arasında gösterilmektedir.