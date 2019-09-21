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Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu'nu Kum Torbası Gibi Yumrukladı!
Uzun yıllar önce evliliklerini bitirmiş olmalarına rağmen dost kalmayı başaran Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, bir spor salonunda oldukça eğlenceli anlar altına imza attı. Video sosyal medyanın gündemine oturdu.
Hülya Avşar, ilerleyen yıllara resmen meydan okuyor. Bu kadar genç kalmayı spora borçlu olduğunu her fırsatta ifade eden Avşar, birçok spor dalıyla ilgileniyor. Tenis ve yüzme sonrasında kickboksa merak saran Avşar, bunu eski eşi olan Kaya Çilingiroğlu ile birlikte gerçekleştirdi.
Oldukça Eğlenceli Anlar Yaşandı
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