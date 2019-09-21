Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu'nu Kum Torbası Gibi Yumrukladı!

Hülya Avşar, ilerleyen yıllara resmen meydan okuyor. Bu kadar genç kalmayı spora borçlu olduğunu her fırsatta ifade eden Avşar, birçok spor dalıyla ilgileniyor. Tenis ve yüzme sonrasında kickboksa merak saran Avşar, bunu eski eşi olan Kaya Çilingiroğlu ile birlikte gerçekleştirdi.

Oldukça Eğlenceli Anlar Yaşandı

Bir spor salonunda kickboks yapmakta olan Hülya Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nu ardı ardına yumrukladı. Bununla yetinmeyen Avşar devam ederken tekme savurdu. Oldukça eğlenceli bir video ortaya çıkaran Avşar'ın bu videosuna yorumlar da oldukça komikti. Hülya Avşar'ın zamanında uğradığı ihanet sebebiyle tüm hıncını aldığı söylendi