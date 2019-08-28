İbrahim Tatlıses Doğduğu Mağarayı Ziyaret Etti!
Şanlıurfa'da hayata geldiği mağaranın bulunduğu evi ziyaret ederek duygusal anlar yaşayan Türkücü İbrahim Tatlıses, mağaranın restore edilerek müze yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkücü İbrahim Tatlıses, hayata geldiği mağaranın bulunduğu eve bir ziyaret gerçekleştirdi. Oldukça duygusal anlar yaşayan Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in nereden doğup nereye geldiğini insanların gelip görmesini istediğini, birçok kişinin tepeden indiğini; kendisinin ise mağaradan geldiğini açıkladı.
Çok Büyük İlgi Vardı
Hizmalı Mahallesi'nde yer alan tek katlı evin içerisinde bulunan mağarayı görmek için alana gelen Tatlıses'e, halk tarafından çok büyük bir ilgi vardı. Tatlıses, doğduğu mağarayı görünce gözyaşlarını tutamadı. Mağaranın restore edilerek turizme kazandırılacak olması sebebiyle duymuş olduğu memnuniyet hakkında da açıklama yapan Tatlıses, kendisinin İbrahim Tatlıses olarak bu mağarada doğup büyüdüğünü, daha sonra da bu hale geldiğini anlattı.
Kendisinin en büyük arzusununun bu evi turizme kazandırmak olduğunun altını çizen Tatlıses, Urfa'ya turist akını olsun dedi.
|İmsak
|04:35
|Güneş
|06:05
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:37
|Akşam
|19:35
|Yatsı
|20:59
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0