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İbrahim Tatlıses Doğduğu Mağarayı Ziyaret Etti!

Şanlıurfa'da hayata geldiği mağaranın bulunduğu evi ziyaret ederek duygusal anlar yaşayan Türkücü İbrahim Tatlıses, mağaranın restore edilerek müze yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Magazin 28.08.2019, 11:58 Billdrt
İbrahim Tatlıses Doğduğu Mağarayı Ziyaret Etti!
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Türkücü İbrahim Tatlıses, hayata geldiği mağaranın bulunduğu eve bir ziyaret gerçekleştirdi. Oldukça duygusal anlar yaşayan Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in nereden doğup nereye geldiğini insanların gelip görmesini istediğini, birçok kişinin tepeden indiğini; kendisinin ise mağaradan geldiğini açıkladı.

Ünlü Türkücü İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Haliliye Belediye ortaklığıyla restorasyon çalışmaları tamamlanarak müzeye dönüştürülmesine karar verilen doğduğu mağaranın içinde bulunduğu eve bir ziyaret gerçekleştirdi.

Çok Büyük İlgi Vardı

Hizmalı Mahallesi'nde yer alan tek katlı evin içerisinde bulunan mağarayı görmek için alana gelen Tatlıses'e, halk tarafından çok büyük bir ilgi vardı. Tatlıses, doğduğu mağarayı görünce gözyaşlarını tutamadı. Mağaranın restore edilerek turizme kazandırılacak olması sebebiyle duymuş olduğu memnuniyet hakkında da açıklama yapan Tatlıses, kendisinin İbrahim Tatlıses olarak bu mağarada doğup büyüdüğünü, daha sonra da bu hale geldiğini anlattı.

Kendisinin en büyük arzusununun bu evi turizme kazandırmak olduğunun altını çizen Tatlıses, Urfa'ya turist akını olsun dedi. 

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