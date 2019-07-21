Son Dakika
İnsanoğlunun Ay'a İnişinin 50. Yıl Dönümü Google'da Doodle Oldu! İşte Google’dan Apollo 11 Doodle Sürprizi!
Bugün Neler Yaşandı? 17 Temmuz 2019 Günün Özeti Haberleri
Son Dakika: YKS Sonuçları Açıklandı
Yeni Yargı Paketi Hakkında Flaş Gelişme!
Beşiktaş ABD’li futbolcu Tyler Boyd’i renklerine kattı
Bugün Neler Yaşandı -15 Temmuz 2019 2019 Günün Özeti
S-400 teslimatında 8. uçak Ankara’ya geldi
Ankara'ya şehit ateş düştü
Pençe Harekatı'nda toplam 71 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara Yüzme Havuzları | Ankara Havuz Rehberi | Ankara Aquaparkları

İlyas Yalçıntaş Sevenlerine Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Türk pop müziğinin sevilen sesi İlyas Yalçıntaş, Beyrut Performans sahnesinde dinleyicileri ile buluştu.

Magazin 21.07.2019, 15:44 21.07.2019, 15:49 Tuğçe Hanım
İlyas Yalçıntaş Sevenlerine Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

“İncir”, “İçimdeki Duman”, “Yağmur”, “Bu Nasıl Veda”, “Şehrin Yolu” ve “Gel Be Gökyüzüm” şarkılarıyla tüm platformlarda dinlenme rakamı 500 milyon’u aşan İlyas Yalçıntaş'ın yeni single çalışması “Kirli Kadeh”, tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde Beyrut Performance, konser veren İlyas Yalçıntaş, dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk pop müziğinin sevilen sesi İlyas Yalçıntaş, Beyrut Performans sahnesinde sevenleriyle buluştu. İstanbul Anadolu yakasının en büyük canlı performans mekanı Beyrut Performance, sahnesinde sevenleriyle bir araya gelen İlyas Yalçıntaş yeni single çalışması Kirli Kadeh ve en çok ilgi gören şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan İlyas Yalçıntaş hayranlarının ilgisiyle sahneden ayrıldı.

Haber:Estergon Karagöz/İstanbul

#İlyas Yalçıntaş #konser #magazin #haberler ankara #Beyrut Performans
Yorumlar (0)
28°
az bulutlu
Namaz Vakti 21 Temmuz 2019
İmsak 03:43
Güneş 05:30
Öğle 13:00
İkindi 16:55
Akşam 20:20
Yatsı 22:00
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@