İlyas Yalçıntaş Sevenlerine Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

“İncir”, “İçimdeki Duman”, “Yağmur”, “Bu Nasıl Veda”, “Şehrin Yolu” ve “Gel Be Gökyüzüm” şarkılarıyla tüm platformlarda dinlenme rakamı 500 milyon’u aşan İlyas Yalçıntaş'ın yeni single çalışması “Kirli Kadeh”, tüm dijital müzik platformlarda yerini aldı. Geçtiğimiz günlerde Beyrut Performance, konser veren İlyas Yalçıntaş, dinleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Türk pop müziğinin sevilen sesi İlyas Yalçıntaş, Beyrut Performans sahnesinde sevenleriyle buluştu. İstanbul Anadolu yakasının en büyük canlı performans mekanı Beyrut Performance, sahnesinde sevenleriyle bir araya gelen İlyas Yalçıntaş yeni single çalışması Kirli Kadeh ve en çok ilgi gören şarkılarını sevenleri için seslendirdi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan İlyas Yalçıntaş hayranlarının ilgisiyle sahneden ayrıldı.

Haber:Estergon Karagöz/İstanbul