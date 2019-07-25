İpek Altınbaşak Farina Kimdir? En Zayıf Halka Programı!

İpek Altınbaşak Farina Kimdir?

Türk televizyonlarının önümüzdeki sezona damgasını vuracak olan yeni yarışması EN Zayıf Halka, daha ilk bölümünün yeni yayınlanmış olmasına rağmen birçok kişinin ilgisini çekmeyi başarmıştır. ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak olan En Zayıf Halka yarışması, İpek Altınbaşak Farina’nın sunumuyla gerçekleştirilecek. Son günlerde sosyal medyanın gündeminde de eksik olmayan En Zayıf Halka sunucusu ve yarışması daha uzun süre gündemde kalacak gibi görünüyor.

Toplamda 9 yarışmacının aynı anda yarışması beklenen yarışmada eleme usulüyle kazanan belirlenecektir. ATV’nin yeni yarışması En Zayıf Halka sunucusu Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina ise yarışmanın ilk tanıtım videolarının yayınlanmasının ardından kısa sürede birçok kişinin ilgi odağı oldu. Başarılı bir akademik kariyere sahip olan İpek Altınbaşak Farina, aynı zamanda Bahçe Şehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır.

İpek Altınbaşak Farina’nın Mesleki Kariyeri!

1968 yılında İstanbul’da dünyaya gelen İpek Altınbaşak Farina, Türkiye’nin en iyi liselerinden biri olan, İstanbul Notre Dame de Sion Fransız Kız Lisesi’nde eğitimini tamamladı. Lise öğrenimini bitirdikten sonra, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde akademik eğitimlerine başladı. Oldukça yüksek bir ortalamayla lisans eğitimini tamamlayan İpek Altınbaşak Farina, daha sonra yurt dışına giderek lisans üstü eğitimlerine başladı.

ABD West Georgia Üniversitesi’nde MBA eğitimini (işletme mastırı) tamamladı. Amerika’da uzun süre akademik faaliyetlerde bulunan İpek Altınbaşak Farina tekrardan Türkiye’ye dönerek Türkiye’nin en önemli firmalarından biri olan Unilever A.Ş. Gıda’da üst düzey yönetici olarak mesleki kariyerine başlamıştır.

Çevre duyarlılığı ve titizliğiyle her zaman ilgi çeken ve takdir edilen İpek Altınbaşak Farina, çevre kirliliğini önlemeye yönelik birçok farklı sosyal sorumluluk projesine imza atmış ve Rama Cansuyu projesiyle , United Nations tarafından Dünya Genelinde Yılın En Başarılı Çevre Projesi ödülüne layık görülmüştür. Bu çalışmalarının ardından benzer başka bir firmada çalışmaya başlayan İpek Altınbaşak Farina, Komili Holding’de Ürün Geliştirme ve Pazarlama Müdürü olarak göreve getirilmiştir.

2004 yılında İstanbul Boğaziçi Üniversitesi’nde Pazarlama alanında doktora eğitimini tamamlayarak aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak akademisyenlik kariyerine başlamıştır.

2005 ve 2007 yılları arasında İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Müdür olarak görev yapmaya başlamış ve yürüttüğü birçok akademik çalışmayla bilim alanında önemli çalışmalara imza atmıştır. Kısa süre içinde Doçent ve Profesör unvanlarını alan İpek Altınbaşak Farina, Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina olarak aynı üniversitede dersler vermeye ve akademik çalışmalarını yürütmeye devam etmiştir.

2017 yılından bugüne kadar aktif olarak akademisyenlik kariyerine devam eden Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina, Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı olarak görevlerini sürdürmektedir. Türkiye’nin en önemli akademisyenleri arasında gösterilen İpek Altınbaşak Farina, ATV ekranlarında yeni yayın dönemi için hazırlanan En Zayıf Halka isimli televizyon yarışmasının sunuculuğunu üstlenerek, başarılı kariyerine televizyon sunuculuğunu da ekleyecektir.

En Zayıf Halka Yarışması Yayın Tarihi!

ATV ekranlarında yeni yayın dönemi için hazırlanan ve daha tanıtım görüntülerinin yayınlanmaya başlamasından itibaren büyük bir ilgi gören En Zayıf Halka yarışması, Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina’nın sunumuyla gerçekleştirilecek. 24 Temmuz Çarşamba günü ilk bölümü yayınlanan En Zayıf Halka yarışması geçtiğimiz gün sosyal medyada en çok konuşulan televizyon programlarından biri olmuştur. İlk bölümüyle büyük bir çıkış yakalayan En Zayıf Halka yarışmasının sunucusu Prof. Dr. İpek Altınbaşak Farina ise izleyiciler tarafından en fazla merak edilen isimler arasında yerini almıştır.

En Zayıf Halka yarışmasının formatı ise alışılagelmiş televizyon yarışmalarından farklıdır. Toplamda 9 yarışmacının yer alacağı yarışmada, final etabıyla birlikte 8 tur yapılacak. Eleme usulüyle yapılacak olan yarışmada 8 turun sonunda sadece bir kişi yarışmanın kazananı olarak büyük ödüle layık olacaktır.

Yarışma boyunca yapılan her turun sonunda, yine yarışmacıların oylarıyla bir kişi elenecektir. Yarışmanın en zayıf halkası olduğu düşünülen kişi yarışmaya veda edecek ve ödül alamayacaktır. Daha önce TV 8 ekranlarında da yayınlanmış olan En Zayıf Halka yarışmasının ATV’de yayınlanacak olan versiyonundan biraz daha farklı bir içeriğe sahip olduğu düşünülmektedir.

En Zayıf Halka yarışmasını diğer yarışmalardan ayıran en önemli detay ise sunucunun yarışmada etkin bir rol üstlenmesidir. Yarışmacılara doğrudan etki etme imkanına sahip olan sunucu zaman zaman oylamalarda alınacak kararları etkileyebilmektedir. Yarışma sonunda finale kalan ve başarıyla yarışmayı tamamlayan kişiler 80 Bin TL’lik büyük ödülün sahibi olabileceklerdir.