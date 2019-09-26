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İrem Derici Köpükler İçerisinde Küvet Pozu Verdi!

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı küvet pozuyla birlikte sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

Magazin 24.09.2019, 17:49 Billdrt
İrem Derici Köpükler İçerisinde Küvet Pozu Verdi!

Son dönemde popülerlik kazanan küvet pozu akımına katılan İrem Derici, küvetin içinde köpükler arasında verdiği pozla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü şarkıcının cesur paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Köpükler İçinde Küvet Pozu

Yaptığı her hareket, paylaştığı her fotoğrafla gündem olmayı başaran İrem Derici, birçok ünlü isim başta olmak üzere çok sayıda kişiden yorum aldı. Deniz Akkaya yoruma "İrem hanım napıyorsunuz" yazarak nazar boncuğu emojisi koydu.

Yorumlar (1)
cosqun 2 gün önce
arkadaslar Bu ne ya ünlü irem dereciye nə olmuş hesabına bakdim ben şok oldun
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