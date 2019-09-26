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İrem Derici Köpükler İçerisinde Küvet Pozu Verdi!
Ünlü şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı küvet pozuyla birlikte sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.
Son dönemde popülerlik kazanan küvet pozu akımına katılan İrem Derici, küvetin içinde köpükler arasında verdiği pozla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü şarkıcının cesur paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
Köpükler İçinde Küvet Pozu
cosqun 2 gün önce
arkadaslar Bu ne ya ünlü irem dereciye nə olmuş hesabına bakdim ben şok oldun
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