İrem Derici'nin Tacizcisi Serbest Bırakıldı!

Ünlü şarkıcı İrem Derici'ye attığı mesajlarla rahatsızlık yaratan şüpheli Erol K, birkaç gün önce elinde bir çiçekle Derici'nin Harbiye'de yer alan evine giderek zorla içeri girmek istemişti. Kapıyı açan hizmetliye Derici'ye aşık olduğunu ve onunla görüşme arzusunda olduğunu belirtmiş, ardından ise olay yerinden uzaklaşmıştı.

Söz konusu şahıs bir süre sonra yine elinde çiçekle Derici'nin evine gelerek aynı talepte bulunmuştu. Derici, bu kez Harbiye Polis Karakolu'na giderek şahıs hakkında şikayet dilekçesi vermişti.

Serbest Kaldı

Şarkıcı Derici tarafından yapılan şikayet sonrasında başlatılan soruşturma çerçevesinde yakalanarak polis merkezine götürülen Erol K.'nın 33 yaşında olduğu, Kahramanmaraş'ta ikamet ettiği ve çiftçilikle geçimini sağladığı bilgisine ulaşıldı.

Şüpheli'nin, Derici'yi görmek adına hayvanlarını satıp İstanbul'a geldiği bilgisine ulaşıldı. Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılarak yargılanan şüpheli ifadesinin alınmasıyla birlikte Derici'nin yanına 50 metreden fazla yaklaşmama ve haftada 1 kez imza atma suretiyle serbest kaldı.

Şüphelinin serbest kalmasıyla birlikte adliye önüne giderek açıklama yapan Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer, Dün gece yaşanan olayın bunla sınırlı olmadığını ve daha öncesi olduğunu, yaklaşık 15 gün önce yine aynı rahatsızlığın yaşandığını ve İrem Derici'nin evinin üst katına kadar çıktığını söyledi.

Dün gece soruşturma devam ettiği esnada şahsın tekrar kapıyı çaldığını söyleyen avukat, İrem Derici'nin bunun üzerine polisi ve kendisini aradığını anlattı.

Aşk

Açıklamalarına devam eden Avukat Mermer, Şahsın cinsel taciz ve kişilerin sükununu ve huzurunu bozma suçlarından dolayı mahkemeye çıktığını ve serbest kaldığını, İrem Derici'ye 50 metreden daha fazla yaklaşamayacağını, haftada 1 günde imza atmak zorunda olduğunu aktardı.