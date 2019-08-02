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İrem Derici’den yeni klip müjdesi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde sahne alan pop müzik sanatçısı İrem Derici seslendirdiği, ‘Aşkımız olay olacak’ şarkısına klip çekeceğini söyledi.

Magazin 02.08.2019, 12:48 02.08.2019, 12:57
İrem Derici’den yeni klip müjdesi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde sahne alan pop müzik sanatçısı İrem Derici seslendirdiği, ‘Aşkımız olay olacak’ şarkısına klip çekeceğini söyledi.

Beyşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası Göl Festivali’nin 7’nci gününde sahne alan İrem Derici, hayranlarıyla sevilen şarkıları eşliğinde bir araya geldi. Festival alanını dolduran kalabalığı karşısında görünce çok şaşırdığını belirten Derici, “Bu ne kalabalık, bu ne güzellik, protokol yok önümüzde, keyifler yerinde. Önce birçok teşekkürlerimi edeyim, şimdi burası Beyşehir değil, şu an itibariyle burası dünyanın en büyük açık hava diskosu” dedi.

Konser esnasında hayranlarıyla sohbet eden Derici, ‘Aşkımız olay olacak’ adlı sevilen şarkıya klip çekeceği müjdesini de verdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, konser arasında sahneye çıkarak İrem Derici’ye ilçenin tarihi değerlerini simgeleyen sanatçının kendi fotoğrafının da yer aldığı bir tabloyu hediye ederek plaket verdi.

(Ali Rıza Önses /İHA)

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