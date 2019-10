İstiklal Marşı sorusu kazandırdı... Arda Ayten 1 Milyonun Sahibi oldu...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğrencisi Arda Ayten'e Kim Milyoner Olmak İster’de İstiklal Marşı soruldu. İşte o soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı’nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? sorusu soruldu....

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon liralık soruya açtırmayı başaran Arda Ayten'in yarışacağı programın yeni bölümü bu akşam yayınlandı. 1 Milyonluk soru "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" sorusu oldu.

Sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de milyonluk soru olan "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?" sorusunun şıkları: vatan, kan, toprak ve yurt....

Arda Ayten soruya doğru cevap vererek 1 milyonun sahibi oldu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Arda Ayten milyonluk soruya Toprak cevabını vererek 1 Milyonun sahibi oldu.

Arda Ayten, İstiklal Marşı'nın tüm kıtalarını okuduktan sonra kelimelerin ne kadar geçtiğini doğru hesapladı. Vatan kelimesinden 3, Yurt kelimesinden 3, Kan kelimesinden 3 sonucunu bulduktan sonra Toprak kelimesinden ise 2 kelime geçtiğini bularak Toprak cevabını verdi.

Milyonluk soruya doğru cevap verdi....

Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı’nın tamamından bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

Cevap: C) Toprak

A) Vatan

B) Kan

C) Toprak

D) Yurt