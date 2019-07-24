Jennifer Lopez 6 Ağustos Antalya Konser Bilet fiyatlarına İnanamayacaksınız

Jennifer Lopez Türk Yetkililere Abartmayın Çağrısında Bulundu!

6 Ağustos’ta Antalya dünyaca ünlü pop şarkıcısı Jennifer Lopez’i ağırlayacak. Jennifer Lopez’in Türkiye’de konser vereceğini açıklaması üzerine ünlü şarkıcıyı en iyi şekilde ağırlamak isteyen Türk yetkililer ise ipin ucunu kaçırınca Jennifer Lopez yetkililere abartmayın çağrısında bulundu .

Jennifer Lopez’in Türkiye konseri hakkında detayları paylaşan yetkililer, Jennifer Lopez’in sürpriz bir tepkisiyle karşılaştı. Havaalanına geldikten sonra helikopter ile oteline götürüleceği belirtilen Jennifer Lopez, bu kararın üzerine havaalanından ciple alınmak istediğini belirtmiştir.

Antalya’da gerçekleştirilecek konser kapsamında Jennifer Lopez’in nişanlısı Alex Rodriguez ve çocuklarıyla birlikte 4 gün boyunca Antalya’da bir otelde kalacağı kesinleşmiştir. Jennifer Lopez için tahsis edilen, 5 yatak odalı, özel havuz ve helikopter pisti bulunan, 3 katlı kurşungeçirmez villada kalacağının açıklanması Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Havaalanından ise helikopterle alınması planlanan ünlü şarkıcı, bu isteği geri çevirmiş ve havaalanından ciple alınmak istediğini belirtmiştir.

https://youtu.be/eUdXI-OUbZE

Konsere Birçok Ünlü İsim Katılacak!

Jennifer Lopez’in 6 Ağustos’ta Antalya’da vereceği konserine dünyanın en önemli iş insanları arasında gösterilen Rus iş insanı Roman Abramovich’in de katılacağı iddia edilmiştir. Bunun yanı sıra Türkiye’den de birçok ünlü ismin Jennifer Lopez’in konserine katılması beklenmektedir.

Türk yetkililere karşılama kapsamında yapılacak olan faaliyetleri abartmamalarını ileten Jennifer Lopez’in 4 gün boyunca nişanlısı Alex Rodriguez ile balayı niteliğinde bir tatil yapacağı da belirtilmiştir.

Jennifer Lopez 6 Ağustos Antalya Konser Biletleri Belli Oldu: Loca 20 Bin Euro

Jennifer Lopez’in Türkiye konseri için belirlenen konser fiyatları sosyal medyada günün en çok tartışılan konularından biri olmuştur. 2 saat boyunca sürmesi beklenen konser için biletlerin satışa çıkmasının hemen ardından ayakta konseri takip edecek olan kişiler 2 Bin TL’den avantajlı fiyatlardan biletlerini aldılar.

Erken satış indirimlerinden yararlanamayan kişiler ise tükenmek üzere olan biletleri 7 Bin TL’den alabilecekler. Kısa sürede tükenmeye başlayan konser biletleri iki farklı kategoride sunulmaktadır. Jennifer Lopez’in hayranları konseri ister locadan isterse de ayakta takip edebileceklerdir. Şuan için satışa çıkarılan 28 locanın biletleri neredeyse tükenmek üzere.

Jennifer Lopez Türkiye konser bilet fiyatları konsere sayılı günler kala artış göstermiş ve konser için tahsis edilen loca fiyatı 20 Bin Euro’dan 25 Bin Euro’ya çıkmıştır. Konseri ayakta izleyecek olan kişiler ise son biletlerini 7 Bin TL’den satın alabileceklerdir.

Antalya’da bir otelde gerçekleştirilmesi beklenen konserde bilet fiyatlarına konser boyunca tüketilecek tüm içecekler dâhil edilmiştir. Ancak konser sonrası otelde kalmak isteyen kişilerin ekstra ücret ödemeleri gerekmektedir.