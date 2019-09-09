Kadın Dizisinde Flaş Ayrılık! Seyirciler Çıldırdı...

Fox TV ekranlarında yayınlanan Kadın isimli dizinin 3. sezonu çekilmeye başlandı. Sevilen dizinin Ekim'in ilk haftasında yayınlanacağı müjdesi verildi. Unutulmaz bir sezon finali yaparak yeni sezon için büyük merak uyandıran Kadın dizisine kimin veda ettiği muamma...

Yeni sezonu heyecanla beklenen dizinin sezon finalinde meydana gelen kazanın ardından hangi oyuncunun diziden ayrılacağı ise büyük gündem oluşturmuş durumda.

Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Feyyaz Duman ve Bennu Yıldırımlar tarafından hayat verilmekte olan Arif, Bahar, Sarp ve Hatice isimli karakterler kaza yapan aracın içerisinde yer alıyordu. Yaşanan kaza sonrasında kimlerin öleceği sorusu ise seyircileri oldukça kızdırıyor.

Çünkü arabada yer alan 4 karakter de dizinin ana karakterleri ve seyirciler tarafından oldukça seviliyor. 4'ünden birisinin diziden ayrılacağı kesinleşti. Fakat kimin ayrılacağı hakkında herhangi bir duyuru yapılmadı.

Özge Özpirinçci geçtiğimiz günlerde sette bir paylaşım yaptı. Bu sebepten dolayı onun diziden ayrılması gibi bir durum yok. Geriye kalan Sarp, Arif ve Hatice'den birisi kesinlikle ölüyor. Yani diziden ayrılıyor...

Sarf ve Arif hayranları arasında oldukça büyük bir rekabet bulunuyor. Dizinin son bölümlerinde yıldızı parlayan ve oldukça sevilen bir karakter haline gelen Arif'in diziden ayrılması ise diğerlerine göre bir tık daha yüksek ihtimal.

Diziye Hümeyra'nın gelmesi de kafalarda soru işareti oluşturdu. Seyirciler kimin veda edeceğiyle ilgili birçok teori üretirken Hümeyra'nın gelmesi Hatice karakterine can veren Bennu Yıldırım'ın ayrılacağı ihtimali ortaya çıktı.