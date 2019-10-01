Kadın Dizisinde İzleyenleri Şaşırtan Hata! Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu

FOX TV'nin en çok izlenen dizilerinden olan Kadın, uzun ara sonucunda bu akşam izleyenleriyle bir araya gelecek. Nefes kesen kaza sahnesiyle birlikte sezon finali yapan dizinin yeni bölümünde olacaklar büyük merak konusu olurken, fragmanı yayınlanan dizideki hata izleyenleri güldürdü.

Bahar'ın Bronz Teni

Dizide seyircilerin gülmesine ve sosyal medyada dalga konusu olmasına sebebiyet veren hata, Bahar'ın bronz teni oldu. Sezon finalinde devamlılık gerektiren bir sahnede dizinin başrol oyuncularından olan Bahar, Sarp, Arif ve Hatice'nin bindiği araba kazaya karışmıştı.

Yeni sezonun ilk bölümünde fragmana bakılırsa, Bahar'n hastaneye getirildiği anlar görülüyor. Arabaya beyaz tenle binen Bahar, ambulans içerisinde birden bire bronz tenli oluyor. İzleyenler bu sahneye güldü..

Kadın Dizisinde Ayrılık

Kadın'ın son bölümünde Bahar baygınken, Sarp, Arif ve HAtice ise Bahar'ı hastaneye götürürken kaza yapmıştı. 3 isimden biri diziden ayrılacak. Fakat hangisinin olduğu belli değil. Fragmanlarda Arif ve Bahar'ın yaşadığı görüldü fakat Hatice ve Sarp görünmüyor. Ya ikisi, ya da biri dizden ayrıldı.