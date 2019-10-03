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Kadın Dizisinin Şirini Yatak Pozuyla Instagram'ı Salladı!
FOX TV ekranlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kadın'da Şirin karakterini canlandıran Seray Kaya, Instagram hesabından paylaştığı yatak pozuyla gündeme geldi.
Kadın dizisi 1 Ekim Salı akşamı izleyicilerle 3.sezonda bir araya geldi. Dizide Şirin karakterini canlandıran Seray Kaya, tekrardan ekran başında izleyicileri saç baş yoldurdu.
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