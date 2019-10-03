Kadın Dizisinin Şirini Yatak Pozuyla Instagram'ı Salladı!

Kadın dizisi 1 Ekim Salı akşamı izleyicilerle 3.sezonda bir araya geldi. Dizide Şirin karakterini canlandıran Seray Kaya, tekrardan ekran başında izleyicileri saç baş yoldurdu.

Kaya oyunculuk başarısının yanı sıra sosyal medyada da oldukça ektin isimlerden birisi. Kaya, son olarak Instagram hesabı üzerinden paylaştığı yatak pozuyla gündeme geldi. Yüzünü göstermeyen, bacağı ve göbeği açık bir şekilde poz veren Kaya, binlerce beğeni ve yorum aldı.