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Kadın Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu! Ünlü Oyuncu Açıkladı... İşte o tarih!

FOX TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden birisi olan Kadın'ın yayın tarihini dizinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, bu şekilde duyurdu:

Magazin 25.09.2019, 10:33 Billdrt
Kadın Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu! Ünlü Oyuncu Açıkladı... İşte o tarih!

Birkaç gün önce yayınlanan tüyler ürperten fragmanıyla birlikte izleyenleri oldukça heyecanlandıran Salı akşamlarının en çok izlenen dizisi olan Kadın'ın ne zaman yayın hayatına başlayacağı ve yeni sezonla izleyicilerin karşısına geleceği belli oldu. Dizideki bahar karakteriyle herkesin sevgisine kazanan Özge Özpirinçci, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak izleyenlere müjdeli haberi duyurdu.

Kadın'ın başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, Instagram hesabı üzerinden bu paylaşımı yaptı ve Kadın'ın başlamasına çok kalmadığını, yakında başlayacağını bildirmekten öte direkt olarak tarih verdi. Gelcek hafta 1 Ekim Salı akşam saatlerinde Kadın dizisinin tekrardan izleyicileri ekrana kilitleyeceği bilgisini verdi.

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