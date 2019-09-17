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Kahramanmaraş Aleyna Tilki'yi İstemedi, Konser İptal Edildi!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsünde, özel bir okulun organizasyonuyla birlikte gerçekleştirilecek olan Aleyna Tilki, Kahramanmaraş halkının sosyal medya üzerinden gösterdiği tepkilerle birlikte iptal edildi.

Magazin 17.09.2019, 17:33 Billdrt
Kahramanmaraş Aleyna Tilki'yi İstemedi, Konser İptal Edildi!
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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi kampüsünde, özel bir okulun organizasyonuyla Aleyna Tilki konseri gerçekleştirilecekti. Fakat Aleyna Tilki konseri, sosyal medya üzerinden gelen tepkiler üzerine iptal edildi.

Şarkıcı Aleyna Tilki'nin 26 Eylül 2019'da KSÜ'nün Avşar Kampüsü'nde yer alan stadyumda sahne alacağı, üniversitenin tüm sosyal hesaplarından ve İnternet sitesi üzerinden birkaç gün önce Kahramanmaraş halkına duyuruldu Fakat şehirdeki kişiler, Aleyna Tilki'yi istemedi.

İptal Duyurusu

Gelen yüksek tepkiler sonrasında KSÜ Rektörlüğü, İnternet sitesi üzerinden bir açıklama yaparak, konserin iptal edildiğini duyurdu. 

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