Karsu ile Bodrum Festivali'nde senfonik bir akşam...

Doğuş Grubu’nun ‘Doğuş’tan İyi Bir Gelecek Doğuş ile Gelecek’ sosyal sorumluluk çatısı altında bu yıl 15’incisini gerçekleştirdiği Bodrum Müzik Festivali’nde ünlü isimler sahne aldı.

Caz festivallerinin vazgeçilmez isimlerinden Karsu’nun İzmir’in başarılı orkestrası Olten Filarmoni ile bir araya geldiği festivalin son akşam konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Şimdiye kadar Carnegie Hall ve North Sea Caz Festivali gibi dünyanın pek çok prestijli mekânında ve etkinliğinde konserler veren Karsu, Bodrum Müzik Festivali’ne ilk kez konuk oldu. Kendi bestelerini de içeren, klasik tarzda yenilenen düzenlemeleriyle rüya gibi bir konser veren sanatçıyı konser sonrası izleyenler ayakta alkışladı.

Bodrum Müzik Festivali, Sabah Konserleri’nde Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın genç yeteneklerini ağırladı. Doğuş Grubu’nun kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk platformları arasında önemli bir yeri olan topluluk, bugüne kadar pek çok başarılı konsere imza attı. Müzikseverlere 23-25 Ağustos tarihleri arasında her sabah saat 7.00’de, Şevket Sabancı Parkı’ndaki Sabah Konserleri’nde başarılı genç müzisyenlerle keyifli bir dinleti sunuldu.

ÜNLÜ SANATÇILAR GEÇİDİ

Bodrum Müzik Festivali, 15. yılında Günbatımı Konserleri’yle Elvin Hoxha Ganiyev, Vassilis Varvaresos, Sara Ferrández, Quartet Parantez ve Faruk Kalaycı’yı müzikseverlerle buluşturdu. 23-25 Ağustos tarihleri arasında her gün saat 19.00’da D-Marin Turgutreis Amfitiyatro’da sanatçılar; sıcak ve verimli işbirliklerinden doğan programlarıyla Bodrum güneşinin batışını müzikle selamladı. Festivalin amaçlarından biri de Günbatımı konser serisinde, yurtdışında adını duyurmaya başlamış olan yerli müzisyenlerimizle, yabancı sanatçıları aynı sahnede bir araya getirmekti. Bodrum Müzik Festivali seyircilerinin ilk defa gerçekleşen bu iş birliklerine tanıklık ettiği konserlerin ilkinde, keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev ve piyanist Vassilis Varvaresos yer aldı. Bir gün öncesinde Akşam Konserleri’nde Pablo Ferrández’i dinleyen müzikseverler, ertesi gün, sanatçının kız kardeşi, viyolacı Sara Ferrández ile aynı sahnede yarattığı uyumun olağanüstü gücüne tanık oldu. Günbatımı Konserleri’nde Umut Sağlam, Kerem Tunçer, Orkun Pala ve Barok Bostancı’nın kurduğu Quartet Parantez ve eğitimine Moskova Çaykovski Konservatuvarı’nda devam eden, umut vadeden başarılı piyanistimiz Faruk Kalaycı ilk kez bir araya geldi. Serinin son konserinde akordeon sanatçısı Ksenija Sidorova, oyuncu Mert Fırat’la aynı sahnede, Rus edebiyatının olağanüstü atmosferini Bodrum’a taşıdı.

GECELERİ DAHA RENKLİ

Geçtiğimiz yıl, ilk kez gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören Gece Konserleri bu yılda devam etti. Bu serinin The Marmara Bodrum’da gerçekleşen ilk konserinde piyanist, besteci, tekno ve caz müzisyeni Francesco Tristano yer aldı. Dünyanın en prestijli topluluklarıyla birlikte konserler veren, albüm kayıtları ise eleştirmenlerden tam not alan Tristano’nun, çok yönlü sanatçı kimliğiyle sergilediği performansı yoğun ilgi gördü. Gece Konserleri’nin ikincisinde Mert Fırat’ın Sabahattin Ali öykülerini seslendirdiği geceye, müzik kâşifi Korhan Futacı saksafonuyla ayrı bir renk kattı. Gece Konserleri’nin sonuncusu ise, geçen yıl BBC Proms’un kapanış konserinde nefes kesen performansıyla büyük beğeni toplayan saksafonun parlayan yıldızı Jess Gillam ve başarılı piyanistimiz Zeynep Özsuca’yı buluşturdu. Piyanist Zeynep Özsuca, Jess Gillam ile beraber festivalin kapanışını gerçekleştirdi.

"BİR BODRUM HİKAYESİ"

İlk gerçekleştirildiği günden bu yana yoğun ilgi çeken Saffet Emre Tonguç ile Bir Bodrum Hikâyesi etkinlikleri bu yıl da devam etti. UNESCO’nun Dünyanın Yedi Harikası’ndan biri kabul edilen Bodrum Mozole Anıt Müzesi kazı alanında ödüllü seyahat yazarı Saffet Emre Tonguç’un anlatımıyla gerçekleşen Bir Bodrum Hikâyesi katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

1964 yılından bu yana yarım asrı aşkın bir süredir Magnum Fotoğraf Ajansı’na üye olan, 1992-1995 yılları arasında ise ajansın başkanlığını yürüten fotoğrafçı Bruno Barbey’in “My Morocco” başlıklı sergisi, Leica Galeri İstanbul’dan sonra 22-25 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Müzik Festivali kapsamında The Marmara Bodrum’da sanatseverlerle buluştu. Sanatçının doğum yeri de olan Fas’a 1970 ile 2000 yılları arasında gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında kadrajına yansıyan fotoğraflarla ziyaretçilerini bir zaman yolculuğuna çıkaran "My Morocco" Fotoğrafevi işbirliğiyle 14 Mart - 25 Mayıs tarihleri arasında Leica Galeri İstanbul'da sergilendi.