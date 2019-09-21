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Kaya Çilingiroğlu Canlı Yayına Alkollü Çıktı! Flaş İddia...

Sosyal medyanın en çok konuşulan konulardan birisi Kaya Çilingiroğlu'nun Ersun Yanal ile ilgili ifadeleri oldu. Çilingiroğlu'nuın TRT Spor'da yayınlanan programa alkollü bir şekilde katıldığı iddiası da sosyal medyayı salladı.

Magazin 21.09.2019, 17:06 Billdrt

TRT Spor yorumcularından olan Kaya Çilingiroğlu, yayınlanan programda Ersun Yanal hakkında bir takım ifadelerde bulunmuş ve Fenerbahçe taraftarlarının oldukça kızmasına sebep olmuştu. Fenerbahçe taraftarlarının yanı sıra, Fenerbahçeli bazı muhabirler de yine Kaya Çilingiroğlu'na oldukça sert bir şekilde yüklenmişti. Şuanda da Kaya Çilingiroğlu'nun yayına alkollü çıktığı iddia ediliyor ve sosyal medya sallanıyor.

Çilingiroğlu, Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal için direkt olarak, hiçbir açıdan Fenerbahçe'ye yakıştıramadığı bir teknik adam söyleminde bulundu. Ersun Yanal'ı birilerinin sevebilme ihtimaline inanamadığını anlatan Çilingiroğlu, hem futbol duruşunun hem de beyanlarının kötü olduğunu; sevilmesinin bile oldukça kötü olduğunu belirtti.

Alkol İddiası

Kaya Çilingiroğlu'nun Ersun Yanal ile ilgili söylediği sözlerine özelllikle Fenerbahçeli taraftarlar başta olmak üzere bazı muhabirlerde sert çıktı. Tepkilerin yanında Çilingiroğlu'nun yayına alkollü bir şekilde çıktığı da iddia edildi. Çilingiroğlu şuanda Twitter Türkiye gündeminin 1. sırasında yer alıyor ve binlerce kişi tarafından eleştiriliyor.

İşte Bazı Eleştiriler:

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