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Kenan Doğulu Bodrum Antik Tiyatro'yu Salladı

Bodrum Antik Tiyatro’daki Kerki Solfej konserleri dün akşam Kenan Doğulu’nun muhteşem sahnesiyle başladı. Yaklaşık üç saat sahnede kalan Kenan Doğulu, enerjisiyle hayranlarına yine unutulmaz bir akşam yaşattı. Konserine yoğun ilgi olan Kenan Doğulu, hayranları ile Bodrum Antik Tiyatro’da 18 Ağustos’ta yeniden buluşacak.

Magazin 20.07.2019, 10:31 20.07.2019, 10:36 Tuğçe Hanım
Kenan Doğulu Bodrum Antik Tiyatro'yu Salladı

NÜKHET DURU VE KENAN DOĞULU DÜETİ DİNLEYİCİLERİ MEST ETTİ

Kenan Doğulu, Bodrum konserinde seyircilerin arasında bulunan Nükhet Duru ile beraber ‘Melankoli’ şarkısını söyledi. Antik Tiyatro’yu dolduran Doğulu hayranları ikiliye tezahüratlar ederek, ayakta alkışladı.

ANTİK TİYATRO’DA SELFİE

Konser boyunca hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği Doğulu, gece boyunca sık sık dinleyicilerin arasına karıştı ve gelen selfie isteklerini de geri çevirmedi.

Kenan Doğulu, Türkiye’nin en değerli müzisyenleri eşliğinde, muhteşem sahne performansıyla ‘Yaparım Bilirsin’, “Kandırdım”, ‘Çakkıdı', ‘Aşk ile Yap’, ‘Baş Harfi Ben’ ‘Sorma', 'Yosun', 'Vay Be' gibi birçok hit parçasını seslendirdi.

Kenan Doğulu hayranlarının coşkulu tezahüratlarının ardından yapılan bis ile son bulan konserde Doğulu’yu izlemeye gelenler arasında annesi Serpil Doğulu, Nükhet Duru, Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade, Pelin Karahan, Ayfer Toprak, Neslihan Yargıcı ve Günsel Ülkü gibi isimler vardı.

KERKİ-SOLFEJ’İN BODRUM ANTİK TİYATRO PROGRAMI

19 Temmuz 2019 Cuma

Bodrum

Antik Tiyatro

Kenan Doğulu

20 Temmuz 2019 Cumartesi

Bodrum

Antik Tiyatro

Sertab Erener

21 Temmuz 2019 Pazar

Bodrum

Antik Tiyatro

Zülfü Livaneli

26 Temmuz 2019 Cuma

Bodrum

Antik Tiyatro

Erol Evgin 50. Yıl

28 Temmuz 2019 Pazar

Bodrum

Antik Tiyatro

Ayta Sözeri

31 Temmuz 2019 Çarşamba

Bodrum

Antik Tiyatro

Hakan Altun

2 Ağustos 2019 Cuma

Bodrum

Antik Tiyatro

Levent Yüksel

3 Ağustos 2019 Cumartesi

Bodrum

Antik Tiyatro

Sıla

4 Ağustos 2019 Pazar

Bodrum

Antik Tiyatro

Mabel Matiz

5 Ağustos 2019 Pazartesi

Bodrum

Antik Tiyatro

Zülfü Livaneli

7 Ağustos 2019 Çarşamba

Bodrum

Antik Tiyatro

Mor ve Ötesi Senfonik

9 Ağustos 2019 Cuma

Bodrum

Antik Tiyatro

Sibel Can

10 Ağustos 2019 Cumartesi

Bodrum

Antik Tiyatro

Sertab Erener

11 Ağustos 2019 Pazar

Bodrum

Antik Tiyatro

Duman

12 Ağustos 2019 Pazartesi

Bodrum

Antik Tiyatro

Manuş Baba

13 Ağustos 2019 Salı

Bodrum

Antik Tiyatro

Hep Sonradan Müzikal

14 Ağustos 2019 Çarşamba

Bodrum

Antik Tiyatro

Candan Erçetin

15 Ağustos 2019 Perşembe

Bodrum

Antik Tiyatro

Sıla

17 Ağustos 2019 Cumartesi

Bodrum

Antik Tiyatro

Ceylan Ertem

18 Ağustos 2019 Pazar

Bodrum

Antik Tiyatro

Kenan Doğulu

21 Ağustos 2019 Çarşamba

Bodrum

Antik Tiyatro

Mavi Sürgün

22 Ağustos 2019 Perşembe

Bodrum

Antik Tiyatro

manAman

23 Ağustos 2019 Cuma

Bodrum

Antik Tiyatro

Zülfü Livaneli

25 Ağustos 2019 Pazar

Bodrum

Kale

Uğur Yücel

29 Ağustos 2019 Perşembe

Bodrum

Antik Tiyatro

Manga
#Bodrum Antik Tiyatro #tiyatro #konser haberleri #kenan doğulu konserleri #bodrum #konser #kenan doğulu
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