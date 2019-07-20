Kenan Doğulu Bodrum Antik Tiyatro'yu Salladı
Bodrum Antik Tiyatro’daki Kerki Solfej konserleri dün akşam Kenan Doğulu’nun muhteşem sahnesiyle başladı. Yaklaşık üç saat sahnede kalan Kenan Doğulu, enerjisiyle hayranlarına yine unutulmaz bir akşam yaşattı. Konserine yoğun ilgi olan Kenan Doğulu, hayranları ile Bodrum Antik Tiyatro’da 18 Ağustos’ta yeniden buluşacak.
NÜKHET DURU VE KENAN DOĞULU DÜETİ DİNLEYİCİLERİ MEST ETTİ
Kenan Doğulu, Bodrum konserinde seyircilerin arasında bulunan Nükhet Duru ile beraber ‘Melankoli’ şarkısını söyledi. Antik Tiyatro’yu dolduran Doğulu hayranları ikiliye tezahüratlar ederek, ayakta alkışladı.
ANTİK TİYATRO’DA SELFİE
Konser boyunca hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği Doğulu, gece boyunca sık sık dinleyicilerin arasına karıştı ve gelen selfie isteklerini de geri çevirmedi.
Kenan Doğulu, Türkiye’nin en değerli müzisyenleri eşliğinde, muhteşem sahne performansıyla ‘Yaparım Bilirsin’, “Kandırdım”, ‘Çakkıdı', ‘Aşk ile Yap’, ‘Baş Harfi Ben’ ‘Sorma', 'Yosun', 'Vay Be' gibi birçok hit parçasını seslendirdi.
Kenan Doğulu hayranlarının coşkulu tezahüratlarının ardından yapılan bis ile son bulan konserde Doğulu’yu izlemeye gelenler arasında annesi Serpil Doğulu, Nükhet Duru, Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade, Pelin Karahan, Ayfer Toprak, Neslihan Yargıcı ve Günsel Ülkü gibi isimler vardı.
KERKİ-SOLFEJ’İN BODRUM ANTİK TİYATRO PROGRAMI
|
19 Temmuz 2019 Cuma
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Kenan Doğulu
|
20 Temmuz 2019 Cumartesi
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Sertab Erener
|
21 Temmuz 2019 Pazar
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Zülfü Livaneli
|
26 Temmuz 2019 Cuma
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Erol Evgin 50. Yıl
|
28 Temmuz 2019 Pazar
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Ayta Sözeri
|
31 Temmuz 2019 Çarşamba
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Hakan Altun
|
2 Ağustos 2019 Cuma
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Levent Yüksel
|
3 Ağustos 2019 Cumartesi
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Sıla
|
4 Ağustos 2019 Pazar
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Mabel Matiz
|
5 Ağustos 2019 Pazartesi
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Zülfü Livaneli
|
7 Ağustos 2019 Çarşamba
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Mor ve Ötesi Senfonik
|
9 Ağustos 2019 Cuma
|
Bodrum
|
|
Sibel Can
|
10 Ağustos 2019 Cumartesi
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Sertab Erener
|
11 Ağustos 2019 Pazar
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Duman
|
12 Ağustos 2019 Pazartesi
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Manuş Baba
|
13 Ağustos 2019 Salı
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Hep Sonradan Müzikal
|
14 Ağustos 2019 Çarşamba
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Candan Erçetin
|
15 Ağustos 2019 Perşembe
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Sıla
|
17 Ağustos 2019 Cumartesi
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Ceylan Ertem
|
18 Ağustos 2019 Pazar
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Kenan Doğulu
|
21 Ağustos 2019 Çarşamba
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Mavi Sürgün
|
22 Ağustos 2019 Perşembe
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
manAman
|
23 Ağustos 2019 Cuma
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Zülfü Livaneli
|
25 Ağustos 2019 Pazar
|
Bodrum
|
Kale
|
Uğur Yücel
|
29 Ağustos 2019 Perşembe
|
Bodrum
|
Antik Tiyatro
|
Manga
|İmsak
|03:41
|Güneş
|05:29
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:55
|Akşam
|20:21
|Yatsı
|22:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leicester City
|0
|0
|10. Liverpool
|0
|0
|11. Man City
|0
|0
|12. M. United
|0
|0
|13. Newcastle
|0
|0
|14. Norwich City
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0