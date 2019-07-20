Kenan Doğulu Bodrum Antik Tiyatro'yu Salladı

NÜKHET DURU VE KENAN DOĞULU DÜETİ DİNLEYİCİLERİ MEST ETTİ

Kenan Doğulu, Bodrum konserinde seyircilerin arasında bulunan Nükhet Duru ile beraber ‘Melankoli’ şarkısını söyledi. Antik Tiyatro’yu dolduran Doğulu hayranları ikiliye tezahüratlar ederek, ayakta alkışladı.

ANTİK TİYATRO’DA SELFİE

Konser boyunca hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği Doğulu, gece boyunca sık sık dinleyicilerin arasına karıştı ve gelen selfie isteklerini de geri çevirmedi.

Kenan Doğulu, Türkiye’nin en değerli müzisyenleri eşliğinde, muhteşem sahne performansıyla ‘Yaparım Bilirsin’, “Kandırdım”, ‘Çakkıdı', ‘Aşk ile Yap’, ‘Baş Harfi Ben’ ‘Sorma', 'Yosun', 'Vay Be' gibi birçok hit parçasını seslendirdi.

Kenan Doğulu hayranlarının coşkulu tezahüratlarının ardından yapılan bis ile son bulan konserde Doğulu’yu izlemeye gelenler arasında annesi Serpil Doğulu, Nükhet Duru, Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade, Pelin Karahan, Ayfer Toprak, Neslihan Yargıcı ve Günsel Ülkü gibi isimler vardı.

KERKİ-SOLFEJ’İN BODRUM ANTİK TİYATRO PROGRAMI