Kenan Doğulu Çeşme'de Konser Verdi

Kenan Doğulu bayramda Kerki Solfej'in düzenlediği yaz konserleri kapsamında Altınoluk ve Ayvalık Amfi Tiyatro'dan sonra Çeşme’de konser verdi.

Bayramda peş peşe verdiği konserleriyle izleyicileriyle buluşan Kenan Doğulu temposu bir an bile düşmeyen konserlerde hareketli şarkıları, güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle açıkhavayı dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Sevenlerinin özel ilgiyle karşıladığı Kenan Doğulu’ya konserleri boyunca binlerce hayranı tüm şarkılarda dans ederek eşlik etti.

Konserler Kenan Doğulu hayranlarının coşkulu tezahüratlarının ardından yapılan bis ile son buldu. Müziğin ve dansın enerjisini yazın en güzel sahillerine taşıyan Doğulu Ege’de unutulmaz konserlere imza atmaya devam ediyor.