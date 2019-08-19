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Kenan Doğulu'dan Bodrum Antik Tiyatro'da konser

Kenan Doğulu, Ege Turnesi finalini yeğenleri ile aynı sahneyi paylaşarak yaptı. Ege Turnesindeki son durağı ise Bodrum Antik Tiyatro sahnesi oldu.

Magazin 19.08.2019, 11:01 19.08.2019, 14:30 Tuğçe Hanım
Kenan Doğulu'dan Bodrum Antik Tiyatro'da konser
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Kerki Solfej’in düzenlediği açık hava konserleri kapsamında hayranlarıyla buluşan Kenan Doğulu’nun Ege'deki son durağı durağı Bodrum oldu. Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konser veren Doğulu, en sevilen şarkılarını alanı dolduran dinleyicileriyle hep bir ağızdan söyledi.

Performansı boyunca bir an olsun yerinde durmayan ve konser alanının hemen her köşesini adımlayan başarılı sanatçı, ''Bu gece çılgınlar gibi eğlenip evimize mutlu dönelim istiyorum. Bilet numaranızı boş verin hadi buraya benim yanıma gelin.'' sözleriyle hayranlarını sahne önüne davet etti.

Abisi Ozan Doğulu'nun kızları Arya, Lila ve Elya'nın da sahnede kendilerine dahil olmasıyla birlikte coşkunun dozunu biraz daha arttıran Kenan Doğulu, ''Benim konserlerimde bir kilo erimeden giderim diye düşünenler çok büyük yanılgı içindeler. Çıkışta arkadaşlarımız herkesi tartacak. Bunu bir gece sporu, bir diyet olarak görün. Şimdi herkes yerinden kalkıp bize eşlik ederek doyasıya eğlensin.'' sözleri ile herkesi kahkahalara boğdu.

Konserin finalinde bir hayranının ''Kazdağları'na ses ver Kenan'' şeklindeki çağrısına ''Şu an çocuk olanlardan çok ama çok özür diliyoruz. Umarım onlar büyüyünce bu gibi hatalara düşmezler ve doğayı bizden daha çok severler.'' ifadeleriyle karşılık veren Doğulu seyircilerden büyük alkış aldı.

Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Doğulu, hiç bitmeyen enerjisi ve sahne şovuyla bir kez daha herkesi kendine hayran bırakırken seyircilerin yoğun isteği üzerine sahneye tekrar dönecek ''Doktor'' ''Hiç Bana Sordun mu?'' ve ''Kandırdım'' şarkılarına bis yaptı.

Kenan Doğulu’nun Kerki Solfej ile gerçekleştireceği konser programı;

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#magazin #kenan doğulu #konser #bondrum #antik tiyatro
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