Son Dakika
Altındağ Belediyesi'nden "Alzheimer" Konferansı...
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 PKK'lı öldürüldü
3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 23 Eylül 2019
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin IMF ile görüşmesine tepki
TÜBİTAK koruma alacak
Kara yollarında durum 23 Eylül 2019
Sivas'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu
IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti ile gizli görüşmesine tepki

Kenan Doğulu'dan hayranlarına unutulmaz akşam...

Kerki Solfej konserlerinin dün akşam Bursa Kültürpark Açıkhava’daki konuğu Kenan Doğulu oldu. Doğulu enerjisiyle yine hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Magazin 23.09.2019, 09:33 23.09.2019, 09:51 Ramazan Durmuş
Kenan Doğulu'dan hayranlarına unutulmaz akşam...
banner63

Kerki Solfej konserlerinin dün akşam Bursa Kültürpark Açıkhava’daki konuğu Kenan Doğulu oldu. Doğulu enerjisiyle yine hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı.

Yaklaşık 3 saat sahnede sahnede kalan Kenan Doğulu’ya Bursalı hayranları büyük ilgi gösterdi. Dans figürleriyle dikkatini çeken bir hayranını sahneye davet eden Kenan Doğulu, sahnede hem söyledi hem de hayranıyla dans etti. konser alanını hınca hınç dolduran binlerce hayranı da Doğulu gibi bir dakika yerlerinde durmayarak gece boyu dans etti.

KÜÇÜK HAYRANLARINA DÜŞÜNCELİ DAVRANIŞ

Düşünceli sanatçı konserini izlemeye gelen küçük hayranlarına sesten etkilenmemeleri için kulaklık dağıttı ve bu hareketiyle herkesin takdirini kazandı.

Kenan Doğulu, Türkiye’nin en değerli müzisyenleri eşliğinde, muhteşem sahne performansıyla ‘Yaparım Bilirsin’, “Kandırdım”, ‘Çakkıdı', ‘Aşk ile Yap’, ‘Baş Harfi Ben’ ‘Sorma', 'Yosun', 'Vay Be' gibi birçok hit parçasını seslendirdi.

Konser, Kenan Doğulu hayranlarının coşkulu tezahüratlarının ardından yapılan bis ile son buldu.

#Bursa Kültürpark #Kerki Solfej konserleri #Kerki Solfej #konser #Pop müzik #kenan doğulu
Yorumlar (0)
10°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
İmsak 05:07
Güneş 06:30
Öğle 12:46
İkindi 16:10
Akşam 18:51
Yatsı 20:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@