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Kenan Doğulu, Datça'da hayranlarıyla buluştu

Kerki Solfej’in düzenlediği açık hava konserleri kapsamında Ege’de hayranlarıyla buluşan Kenan Doğulu’nun dün akşamki durağı Datça oldu.

Magazin 18.08.2019, 13:31 Ramazan Durmuş
Kenan Doğulu, Datça'da hayranlarıyla buluştu

Kerki Solfej’in düzenlediği açık hava konserleri kapsamında Ege’de hayranlarıyla buluşan Kenan Doğulu’nun dün akşamki durağı Datça oldu. Datça Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkan Doğulu, en sevilen şarkılarını alanı dolduran dinleyicileriyle hep bir ağızdan söyledi.

UNUTULMAZ GECE…

Yaz konserlerine hız kesmeden devam eden Kenan Doğulu, kendisine dinlemeye gelen binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Doğulu, hiç bitmeyen enerjisi ve sahne şovuyla bir kez daha herkesi kendine hayran bıraktı.

“MENDİL SALLAMAYI İBRAHİM TATLISES’TEN ÖĞRENDİM”

Kenan Doğulu’nun konserde seslendirdiği şarkılardan biri de ‘Güzeller İçinden Bir Seni Seçtim’ oldu. Sahnede şarkı eşliğinde elindeki mendille bol bol dans eden Doğulu, şarkı bittikten sonra, “Mendil sallamayı İbrahim Tatlıses’ten öğrendim” diyerek dinleyicilerini güldürdü.

Konser sonunda kalabalık bir hayran grubu Kenan Doğulu’yu yakından görmek için bekledi. Doğulu kulisinden çıkıp sevenlerinin yanına geldi ve tek tek hepsiyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Hayranları kendilerini kırmayarak mutlu eden Doğulu’yu tezahüratlar ve alkışlar eşliğinde kulise uğurladı.

SANATÇININ KONSER PROGRAMI

Kenan Doğulu’nun Kerki Solfej ile gerçekleştireceği konser programı;

27 Eylül 2019 Cuma: Denizli Açıkhava Tiyatrosu

28 Eylül 2019 Cumartesi: İzmir Fuar Açıkhava

4 Ekim 2019 Cuma: Bursa Açıkhava Tiyatrosu

12 Ekim 2019 Cumartesi: Antalya Antalya Sahne

15 Ekim 2019 Salı: İstanbul Harbiye

22 Şubat 2020 Cumartesi: Ankara Congresium.

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#magazin #Datça #kenan doğulu #Datça açıkhava Tiyatrosu #Kerki Solfej #İbrahim Tatlıses
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