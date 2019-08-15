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Kenan Doğulu’dan unutulmaz konser

Bayramın son gününde Çeşme Amfi Tiyatro’da hayranları ile buluşan ünlü sanatçı Kenan Doğulu, hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Magazin 15.08.2019, 10:21 15.08.2019, 10:33
Kenan Doğulu’dan unutulmaz konser

Bayramın son gününde Çeşme Amfi Tiyatro’da hayranları ile buluşan ünlü sanatçı Kenan Doğulu, hayranlarına unutulmaz bir konser verdi.

Kurban Bayramı’nda yaz konserleri kapsamında Altınoluk ve Ayvalık’ta sahne alan Kenan Doğulu, bayramın son gününde de Çeşme Amfi Tiyatro’da hayranlarıyla buluştu. Kenan Doğulu, temposu bir an bile düşmeyen konserinde; hareketli şarkıları, güçlü yorumu ve sahne enerjisiyle amfi tiyatroyu dolduran binlerce kişiyi coşturdu. Sevenlerinin özel ilgiyle karşıladığı Kenan Doğulu’ya konseri boyunca binlerce hayranı tüm şarkılarda dans ederek eşlik etti. Kenan Doğulu, konserin sona ermesinin ardından hayranlarının coşkulu tezahüratları üzerine yeniden sahneye çıkarak hayranları ile birlikte söylediği şarkıyla konserini noktaladı.

(Muhammet İsa Atagöz /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Çeşme Amfi Tiyatro #çeşme #magazin #konser #kenan doğulu
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