Yeni Dizi Arıza'nın Konusu ve Oyuncu Kadrosu!

TRT 1 ekranlarında önümüzdeki sezon yayınlanması planlanan Arıza dizisi, duyurusunun yapılmasının ardından sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Henüz TRT 1’in yeni dizisi Arıza hakkında resmi tanıtım videosu ve yayın tarihine ilişkin bir bilgi verilmese de dizinin oyuncu kadrosu ve konusu belli olduktan sonra birçok kişi tarafından dizi merakla beklenmeye başlandı. Arıza dizisi fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Ancak, kısa bir süre sonra dizinin ilk fragmanının yayınlanması beklenmektedir. TRT’de yayınlanan; Payitaht Abdülhamid, Halka, Filinta, Zeyrek İle Çeyrek (mini dizi) dizilerinin yapımcılığını üstlenen Es Film, yeni sezona damgasını vurması beklenen Arıza dizisinin de yapımcılığını üstlenecektir.

Kenan İmirzalıoğlu "Arıza" Dizisi Konusu ve Oyuncu Kadrosu!

Türkiye’nin en başarılı ve karizmatik isimlerinden biri olan Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde yer alacağı Arıza dizisinde, başarılı oyuncuya daha birçok ünlü isminde eşlik edeceği düşünülmektedir. Dizi hakkında henüz resmi açıklamalar yapılmamış olmasına rağmen Arıza dizisi şimdiden birçok hayran kazanmış gibi görünüyor.

Türk televizyon tarihine damgasını vuran birçok projede yer alan Kenan İmirzalıoğlu’nun yeni sezonda TRT ile anlaştığına dair ortaya atılan iddialar ünlü oyuncunun hayranları tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Geçen sezon Kanal D ekranlarında yayınlanan Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisi ile beklediği başarıyı yakalayamayan Kenan İmirzalıoğlu, yeni sezon için daha başarılı projelerde yer almak için dizi tekliflerini dikkatle değerlendirdiğini açıklanmıştır. Es Yapım tarafından yüksek bir bütçeyle çekilmesi beklenen yeni dizinin yönetmen koltuğunda ise kimin yer alacağı henüz açıklanmamıştır.

Es Film’den TRT’ye Yeni Dizi Geliyor!

Son yıllarda başarılı film ve dizi projelerine imza atan Es Film yüksek bütçeli projelerle oldukça önemli bir çıkış yakalamıştır. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia ise medya sektöründe adeta bomba etkisi yaratmıştır. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu’nun olması planlanan Arıza dizisinin, önümüzdeki sezonda TRT 1 ekranlarında yayınlanması düşünülmektedir. Oldukça yüksek bir bütçeyle çekilmesi beklenen yeni dizinin, yeni yayın sezonuna damga vurması beklenmektedir. Geçtiğimiz yıllarda oldukça başarılı işlere imza atan Es Film’in yönetim ekibi tarafından henüz yeni dizi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Es Film yapım şirketinin yeni dizi iddiasıyla gündeme düşmesi birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Daha önceki yıllarda; İsimsizler, Payitaht Abdülhamid , Aslan Ailem, Filinta, Zeyrek İle Çeyrek, Halka vb. başarılı televizyon yapımlarının yanı sıra, Türk ve Amerikan ortak yapımı olan Osmanlı Subayı adlı sinema filmin yapımcılığını üstlenmiştir. Dünyaca ünlü oyunculara yer verilen film uluslararası alanda birçok başarı elde etmiştir. Es Film ekibinin yeni sezon için Arıza isimli bir dizi için çalışmalara başladığının duyurulmasının ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmuştur.

Arıza dizisi oyuncuları

Arıza Dizisinin Konusu!

hakkında Es Film’den resmi bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen dizinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu’nun olacağı güçlü iddialar arasındadır. Deli Yürek, Ezel, Kara Dayı, Acı Hayat gibi Türk televizyonlarının çok önemli dizi projelerinde yer alan Kenan İmirzalıoğlu’nun Arıza dizisiyle elde edeceği başarı ise şimdiden hayranları tarafından merak edilmektedir.

Son günlerde gündemi bir hayli meşgul eden Arıza dizisinin konusu ve oyuncuları hakkında resmi bir açıklama gelmemesine rağmen, dizi hakkında önemli tartışmalar başlamıştır. Kenan İmirzalıoğlu ile anlaşıldığı iddia edilen yeni dizinin türünün yine dram ve aksiyon türünde olması beklenmektedir. Es Film ile TRT arasında yeni dizi Arıza hakkında anlaşmaya varıldığı iddiaların kısa süre içinde yayılmasının ardından, Es Filmin yeni dizisi oyuncuları ve konusu hakkında birçok teori ortaya atılmıştır.

Önümüzdeki günlerde Es Film ve TRT tarafından açıklanması beklenen Arıza dizisi, 2019 ve 2020 sezonu için Eylül ayında TRT 1 ekranlarında oynayacağı düşünülmektedir. Dizinin oyuncu kadrosu ve konusu ise daha şimdiden sosyal medyanın gündeminde ilk sıralarda yer almaktadır. Es Film tarafından imza atılan birçok proje hala TRT’de aktif yayın hayatına devam etmektedir. Birçok kişinin ilgiyle takip ettiği TRT’nin sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid’in yapımcılığını üstlenen firma özellikle tarihi ve politik film ve dizi projeleriyle dikkat çekmektedir. Arıza dizisinin de diğer projelerle benzer bir içeriğe sahip olacağı düşünülmektedir.

Türkiye’nin en başarılı oyuncuları arasında yer alan Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde olması beklenen Arıza dizisinde, Kenan İmirzalıoğlu’na Cansu Dere’nin eşlik edeceği iddia edilmiştir. Uzun süredir ikilinin Netflix’te yeni bir projeye başlayacağı iddiaları geçtiğimiz günlerde her iki isim tarafından da yalanlanmıştı. Ancak, TRT’de yayınlanacağı iddia edilen Arıza dizisi için ikilden henüz bir açıklama gelmedi. Yapım şirketi, TRT ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun konu hakkında herhangi bir açıklama yapmaması dizi hakkında ortaya atılan iddiaların doğruluğunu arttırmaktadır.

Arıza Dizisi Yayın Tarihi!

Es Film tarafından yapımcılığında TRT 1’de yayınlanması beklenen Arıza dizisinin, kesin yayın tarihi henüz belli değildir. Önümüzdeki günlerde Arıza dizisi yayın tarihi, oyuncu kadrosu, konusu ve ilk bölüm tanıtım fragmanının yayınlanacağı düşünülmektedir. Henüz diziyle ilgili yetkililerden bir açıklama yapılmamıştı

