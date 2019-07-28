Kıbrıs'ta Funda Arar Rüzgarı
Harbiye öncesi son konserini de burada veren sanatçı yeni single çalışması ‘Çık Aradan’ı Kıbrıs’ta ki hayranlarıyla beraber seslendirdi.
Kıbrıs'ta Funda Arar Rüzgarı
Kıbrıs’ın benzersiz doğasında , yılın dokuz ayı boyunca güneşli, harika bir tatil için en doğru seçenek Elexus Hotel dünyaca ünlü sanatçılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 27 Temmuz akşamı muhteşem sesi ve yorumuyla kendine hayran bırakan Funda Arar’ı ağırlayan Hotel’de sevenleri sanatçıyı yalnız bırakmadı.
Funda Arar Kıbrıs Elexus Hotel'de Sevenlerine Unutulmaz bir Gece Yaşattı
Funda arar çıktığı konserde şarkıları ve danslarıyla sevenlerine unutulmaz gece yaşattı. Ünlü sanatçı Funda arar seslendrdği eserlerle hayranlarını coşturdu.Sevenlerinin de şarkılara eşlik ettiği, gecede kendi şarkılarının yanı sıra benim için üzülme, arap saçı, erkeklerde ağlar, bende özledim bende şarkılarını seslendirdi.
Funda Arar Kimdir
Funda Arar, Türk pop müzik şarkıcısı olup sevilen ve en çok dinlenen sanatçılardandır. Arar sanat yaşamında Altın Kelebek Ödülü ve Türkiye Video Müzik Ödülüleri başta olmak üzere müzik alınında sayısız ödüller kazanılmıştır. Ankara 8 Nisan 1975 (44 yıl yaşında) yılında doğmuştur. Boyu 1,75 cm olup Aras Taşel'in annesidir. Sevilen Şarkıları ise Yak Gel, Senden Öğrendim, Camdan Kalp.
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