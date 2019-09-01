Kim Kardashian Instagram'ı Salladı!

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarla hemen hemen her hafta gündeme gelmeyi başaran Kim Kardashian, bu kez paylaştığı gümüş renkli mayolu fotoğrafıyla birlikte tüm Instagram'ın ilgisini çekti. Kardashian paylaştığı bu fotoğrafla birlikte 2 milyondan fazla beğeni sayısına ulaştı.

Beğeni Yağmuruna Tuttular

Gümüş renkli bir mayo tercihinde bulunarak denizin içerisinde saçlarını tutarken poz veren Kim Kardashian, takipçileri tarafından oldukça beğenildi. Kıvrımlı vücut hatlarıyla birlikte Dünya'nın en güzel fiziğe sahip kadınlarından birisi olan Kardashian'ın ardı ardına paylaştığı fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu ve tamamı milyonlara ulaştı. Kim Kardashian, Instagram'ın en yüksek takipçi sayısı bulunan ünlülerinden. Toplam 146.000.000'dan fazla takipçisi var.

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