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Kim Kardashian Instagram'ı Salladı!
Instagram'da takipçileriyle paylaştığı cesur pozlarla sık sık gündeme gelen Kim Kardashian, attığı fotoğrafla tekrardan gündem olmayı başardı.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarla hemen hemen her hafta gündeme gelmeyi başaran Kim Kardashian, bu kez paylaştığı gümüş renkli mayolu fotoğrafıyla birlikte tüm Instagram'ın ilgisini çekti. Kardashian paylaştığı bu fotoğrafla birlikte 2 milyondan fazla beğeni sayısına ulaştı.
Beğeni Yağmuruna Tuttular
https://www.5nhaber.com/wp-content/uploads/2019/09/sov-yildizi-kim-kardashian-in-mayolu-12378854_8786_m.jpg
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