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Kim Kardashian Yaptığı İtirafla Şok Etkisi Yarattı!
Kendi adını taşımakta olan vücut şekillendirici korseleri İnternet üzerinden satışa çıkaran ABD'li yıldız Kim Kardashian, katıldığı bir canlı yayında şok eden itiraf altına imza attı.
Jimmy Fallon tarafından sunulan "The Tonight Show" isimli talk show programına katılım gerçekleştiren dünyaca ünlü yıldız giydiği korseler sebebiyle tuvalete gittiğinde altına kaçırdığını belirtti. Korseyi çıkarmaya çalışırken tuvaletini tutamayan dünyaca ünlü yıldız bu anları gülerek anlattı.
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