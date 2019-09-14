Kim Kardashian Yaptığı İtirafla Şok Etkisi Yarattı!

Jimmy Fallon tarafından sunulan "The Tonight Show" isimli talk show programına katılım gerçekleştiren dünyaca ünlü yıldız giydiği korseler sebebiyle tuvalete gittiğinde altına kaçırdığını belirtti. Korseyi çıkarmaya çalışırken tuvaletini tutamayan dünyaca ünlü yıldız bu anları gülerek anlattı.

38 yaşındaki magazin yıldızı, kadınlar için ürettiği bu korselere bu sebepten dolayı fermuar dikme kararı aldığını da ifade etti. Ödül töreni gibi gecelerde birkaç kez üzerini kirlettiğini anlatan Kardashian, bu durumun kadınlar için çok zor bir durum olduğunu ve gece her ne gecesi olursa olsun o geceyi mahvettiğini anlattı.