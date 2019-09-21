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Kim Milyoner Olmak İster'in Yeni Sunucusu Belli Oldu! Kenan İmirzalıoğlu...
Kim Milyoner Olmak İster isimli yılların yarışmasının yeni sunucusunun kim olduğu açıklandı.
Kenan Işık'la birlikte sevilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Kenan Işık kaza geçirip bitkisel hayata girince yeni sunucu Murat Yıldırım olmuştu. Yıldırım'ın oyunculuk kariyerine devam etme isteğiyle birlikte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sunucusu büyük merak uyandırmıştı.
Murat Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının her bölümü için 150.000 TL ücret alıyordu. Kenan İmirzalıoğlu için belirlenen ücretin 250.000 TL olduğu ifade edildi.
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