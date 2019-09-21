Son Dakika
Sınavdaki başarıda uyku çok önemli!
Prof. Dr. Nevzat Tarhan “Anlamın Parçası Olarak İnsanı" anlattı
Ersoy "Hedefimiz 52 milyon turist"
Buse Naz'ın yeni hedefi Dünya Şampiyonluğu
Yeni Malatyaspor ligde sahasında Galatasaray'a geçit vermiyor
Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği'nden genel kurul
"Büyük Ankara Bisiklet turu şöleni" yarın yapılacak
Ankara Bulvar Loft projesinde kiralama hareketliliği
Baran, "Türkiye’nin coğrafi işaret tescili alabilecek çok sayıda değeri var"
ING'nin Yeni Teknolojiler Raporu: "Türkiye'de nakite bağlılık az"

Kim Milyoner Olmak İster'in Yeni Sunucusu Belli Oldu! Kenan İmirzalıoğlu...

Kim Milyoner Olmak İster isimli yılların yarışmasının yeni sunucusunun kim olduğu açıklandı.

Magazin 21.09.2019, 12:28 Billdrt
Kim Milyoner Olmak İster'in Yeni Sunucusu Belli Oldu! Kenan İmirzalıoğlu...
banner63

Kenan Işık'la birlikte sevilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Kenan Işık kaza geçirip bitkisel hayata girince yeni sunucu Murat Yıldırım olmuştu. Yıldırım'ın oyunculuk kariyerine devam etme isteğiyle birlikte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sunucusu büyük merak uyandırmıştı.

Akşam üzeri bir AVM'de alışveriş yaparken görüntülenen İmirzalıoğlu, milyonların izlediği yarışmadan ayrılık kararı alan Murat Yıldırım'ın yerine artık kendisinin sunucu olacağını açıkladı. Program öncesi son hazırlıkları yaptıklarını da ifade etti.

Murat Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının her bölümü için 150.000 TL ücret alıyordu. Kenan İmirzalıoğlu için belirlenen ücretin 250.000 TL olduğu ifade edildi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 21 Eylül 2019
İmsak 05:05
Güneş 06:29
Öğle 12:47
İkindi 16:12
Akşam 18:55
Yatsı 20:13
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Göztepe 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Başakşehir 4 4
16. Kayserispor 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Balıkesirspor 5 7
9. Erzurum BB 5 7
10. Adana Demirspor 4 6
11. İstanbulspor 5 6
12. Adanaspor 5 5
13. Altınordu 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Bournemouth 6 10
4. Tottenham 5 8
5. M. United 5 8
6. Leicester City 5 8
7. Chelsea 5 8
8. Arsenal 5 8
9. West Ham 5 8
10. Everton 5 7
11. Southampton 6 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Osasuna 5 7
9. Levante 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Real Betis 5 5
14. Valencia 4 4
15. Mallorca 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@