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Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon liralık İstiklal Marşı sorusu

Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon liralık İstiklal Marşı sorusu

Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de final sorusunu doğru yanıtlayan Arda Ayten 1 milyon liranın sahibi oldu.

Magazin 05.10.2019, 23:57 06.10.2019, 00:59
Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyon liralık İstiklal Marşı sorusu

Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster’de final sorusunu doğru yanıtlayan Arda Ayten 1 milyon liranın sahibi oldu.

Popüler yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğunda yeni sezona "merhaba" dedi.Geçtiğimiz sezon yarışmacı koltuğunda oturan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tıp fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Arda Ayten, 12. soruya kadar gelmişti. Yeni sezonda ise nefesler tutuldu ve 1 milyon liralık soru ekrana geldi. "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı’nın tamamında bu kelimelerden hangisi daha az geçer?" A) Vatan B) Kan C) Toprak D) Yurt. "Toprak" yanıtını veren Ayten, soruyu doğru cevapladı ve 1 milyon liranın sahibi oldu. Genç yarışmacının doğru yanıtı vermesiyle stüdyoda sevinç çığlıkları yankılandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#istiklal marşı #Kim Milyoner Olmak İster
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