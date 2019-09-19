Kıvanç Tatlıtuğ'un Aylık Kazancı Duyanları Şaşırttı!

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un 2012 ve 2013 yılları arasında sahte fatura kullanarak devleti zarara uğrattığı iddiasıyla 6 yıldan 10 yıla kadar hapsi isteniyor. Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Kıvanç Tatlıtuğ ve avukatı Yalçın Kavak katılım gerçekleştirdi. Kimlik tespiti yapılan ünlü oyuncunun aylık 30.000 TL geliri olduğu belirtildi.