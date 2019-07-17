Kötü Çocuk Romanı - Büşra Küçük - Kötü Çocuk Filmi Konusu ve Oyuncuları 

Kötü Çocuk Filmi Konusu ve Oyuncuları

Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Afra Saraçoğlu’nun paylaştığı kötü çocuk filmi, seyirciler tarafından beğeniyle karşılandı. Dram ve romantik film türündeki yapım Büşra Küçük’ün aynı adlı eserinden beyaz perdeye uyarlanmıştır. Büşra Küçük tarafından yazılan Kötü Çocuk serisinin kısa sürede çok satanlar listelerini alt üst etmesinin ardından, kitap filme uyarlanmış ve birçok kişi tarafından yine kitap kadar ilgi görmüştür. Yağız Alp Akaydın’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosu ise dikkat çekiyor.

Büşra Küçük’ün Kötü Çocuk adlı eserlerinden sinemaya uyarlanan yapımın konusu ise alışılagelmişin oldukça dışında. Filmde Kayla isimli bir genç kızı canlandıran Afra Sarçoğlu, filmin başkarakteri olarak ön plana çıkmaktadır. Birçok genç oyuncuya fırsat tanıyan yapımda aynı zamanda başarılı birçok isminde başarılı performans sergilemesi seyirciler tarafından beğeniyle karşılanmıştır. Filmde Meriç Tuna karakterini canlandıran Tolga Sarıtaş ise son yıllarda üst üst gösterdiği başarılı performanslar sayesinde tüm Türkiye’nin yakından tanıdığı isimlerden biri olmuştur. Özellikle geçtiğimiz sezon Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde canlandırdığı karakterler birçok kişiyi kendisine hayran bırakmıştır.

Kötü Çocuk filmi, edebiyattan sinemaya uyarlanan başarılı eserler arasında yer almaktadır. Özellikle kitabın konusu ve karakterlerin özellikleri, kitabın filme uyarlanmasında yardımcı olmuştur. Filmde genç bir kızın başından geçen trajik olaylar seyirciye aktarılırken, gizemli ve sürükleyici bir macera sizleri bekliyor. Filmin ana konusu; oldukça küçük yaşlardan itibaren babası tarafından terk edilen bir çocuk olan Kayla (Afra Saraçoğlu) 17 yaşına geldiğinde babasının ortaya çıkmasıyla kendini yeni bir hayatın içinde bulur. Babasıyla birlikte yeni bir hayata başlayan Kayla, yeni şehirde ve okulda lise hayatına başlar ancak burada da Meriç Tuna ile tanışır ve gizemli Meriç’in peşinden gizemli birçok olayın içinde kendini bulur. Bir genç kızın ilk gençlik yıllarında yaşadığı duygu değişimleri ve masumiyetine tanık olduğumuz filmin oyuncu kadrosunda; Tolga Sarıtaş (Meriç Tuna), Afra Saraç Oğlu (Kayla), Sarp Akkaya , Tülin Özen, Can Sipahi, Aytaç Şaşmaz, Buçe Buse Kahraman, İpek Soral ve daha birçok başarılı genç oyuncuda yer almaktadır. Genç oyuncuların filmde göstermiş olduğu başarılı performanslar ise izleyiciler tarafından tam not almayı başarmıştır.

Kötü Çocuk Filminin Konusu Nedir?

Geçtiğimiz günlerde televizyonda yayınlandıktan sonra bir kez daha gündeme gelen Kötü Çocuk filmi, 2017 yılında vizyona girmiş ve vizyona girmesinin ardından kısa süre sonra birçok kişi tarafından izlenmiştir. Geçen 2 yılın ardından ilk defa geçtiğimiz günler TV 8 ekranlarında yayınlanan Kötü Çocuk filmi bir kez daha sosyal medyanın gündemine gelmiştir. Filmin çarpıcı konusu ve oyuncu kadrosuyla, kendine has bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmıştır. Büşra Küçük tarafından kaleme alınan aynı adlı eserden uyarlanan filmin kitabı da 100 milyondan fazla satarak tüm zamanların en çok satan kitapları arasında yerini almıştır. Filmi çekildikten kısa süre sonrada birçok kişi tarafından izlenen film, konusu ve oyuncu kadrosuyla uzun süre gündemde ilk sıralarda yerini almıştır.

Başrollerini Tolga Sarıtaş ve Afra Saraçoğlunun paylaştığı filimin konusu kitaba bağlı kalınarak seyirciye aktarılmıştır. Filmde genç bir kızın hikayesi başarılı bir şekilde işlenmiştir.

Kötü Çocuk filminin konusu ; Kayla (Afra Saraçoğlu) daha doğduğu gün babasından terk edilmiş bir kızdır. Uzun yıllar annesiyle birlikte yaşayan Kayla, lise çağlarına geldiği zaman kendisini terk eden babasıyla karşılaştıktan sonra hayatında çok büyük değişimler yaşamaya başlar. 17 yıl sonra ortaya çıkan babasıyla birlikte İstanbul’a taşınan Kayla, hem bu büyük kente hem de yeni okula alışma sürecini oldukça sancılı bir şekilde geçirir. Hiç beklemediği bir anda Meriç Tuna (Tolga Sarıtaş) ile yolları kesişen Kayla’nın hayatı iyice işin içinden çıkılmaz bir hal alır. Hayatı oldukça gizemli ve maceralı olan Meriç’in peşinden beklenmedik bir serüvenin içine düşen Kayla, kısa sürede hem yeni hayatına alışacak hem de karakterinde birçok farklı değişimler yaşanacaktır.

Kötü Çocuk Filmi Oyuncuları

Türkiye’de 100 Milyondan fazla satan Büşra Küçük’ün Kötü Çocuk romanı, 2017 yılında Yağız Alp Akaydın tarafından sinemaya uyarlanmış ve kendine has önemli bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Filmi bu deneli başarı yakalamasında kitabın etkisi olsa da Kötü Çocuk filmi oyuncu kadrosu da filmin kısa sürede bu kadar başarı elde etmesinde önemli bir rol oynamıştır. Filmde genç yıldızlara fırsat veren başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın, aynı zamanda tecrübeli isimleri de kadrosuna dahil etmiştir.

Kötü Çocuk filmi kadrosunda en dikkat çeken isimler; Afra Saraçoğlu, Tolga Sarıtaş, Sarp Akkaya, Tülin Özen, Can Sipahi, Demir Parscan, Yiğitcan Ergin, Işıknaz Özedgü, İpek Soral, Buçe Buse Kahraman, Aytaç Şaşmaz yer almaktadır.