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Kris Jenner Paylaştığı Fotoğrafla Instagram'ı Salladı!
Siyah bikinili fotoğrafıyla Instagram'ı sallayan 64 yaşındaki Kris Jenner, düzgün fiziğiyle 20'lik kızlara taş çıkarttı.
Attıkları her adım ayrı ayrı haber olan ve ağızlarından çıkan en ufak kelime dahi tartışma yaratan Kardashian ve Jenner'ların anneleri olan Kris Jenner, 64 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziğiyle şok etkisi yarattı. Anne Jenner, ilerleyen yaşına rağmen siyah binikini pozuyla birlikte Instagram'ı salladı.
Kızları Gölgesinde Kaldı
İşte o görüntü:
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az bulutlu
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