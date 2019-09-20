Kris Jenner Paylaştığı Fotoğrafla Instagram'ı Salladı!

Attıkları her adım ayrı ayrı haber olan ve ağızlarından çıkan en ufak kelime dahi tartışma yaratan Kardashian ve Jenner'ların anneleri olan Kris Jenner, 64 yaşında olmasına rağmen düzgün fiziğiyle şok etkisi yarattı. Anne Jenner, ilerleyen yaşına rağmen siyah binikini pozuyla birlikte Instagram'ı salladı.

Kızları Gölgesinde Kaldı

İşte o görüntü:

Kızlarının her bir paylaşımları beğeni rekoru kıran ve her biri dünyanın en genç milyarderleri olmayı başaran 64 yaşındaki Kris Jenner, fiziğiyle birlikte kızlarını gölgede bıraktı.