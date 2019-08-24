Livaneli'den Bodrum konserinde kardeşlik ve mücadele mesajı

Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat ekibi Kerki Solfej ile birlikte bu yaz Bodrum’daki üçüncü ve son konserini verdi. Yoğun istek üzerine üçüncü kez Bodrum Antik Tiyatro’da sahneye çıkan Sevdalım Hayat ekibi, sadece müzik dinletisi yaşatmakla kalmadı, çok güzel mesajlar da verdi.

Rengim Gökmen’in yönettiği Livaneli Filarmoni Orkestrası eşliğinde Zülfü Livaneli şarkılarını seslendiren Teyfik Rodos, Zeynep Halvaşi ve Görkem Ezgi Yıldırım, açıkhavada yeniden unutulmaz bir akşama imza attılar.

ZÜLFÜ LİVANELİ İLE MARİO FRANGOULİS’TEN KARDEŞİN DUYMAZ PERFORMANSI

Zülfü Livaneli’yi Bodrum’da dinlemeye gelenler arasında Yunanistan’daki opera sanatçısı Mario Frangoulis’de vardı. Zülfü Livaneli’nin “Bugün çok değerli sanatçı arkadaşlarımdan biri büyük opera sanatçısı Mario Frangoulis burada” diyerek dostunu sahneye davet etti. İkili birlikte ‘Kardeşin Duymaz’ parçasını seslendirdi. Mario Frangoulis ise, “Zülfü Livaneli bir dünya sanatçısıdır. Ona sahip olduğu için Türk insanını çok şanslı buluyorum” diyere Livaneli’ye olan hayranlığı ve sevgisini dile getirdi.

EMİNE BULUT ANILDI

Çocuğunun gözleri önünde katledilerek yaşamını yitiren Emine Bulut’da Borum’da anıldı. Zülfü Livaneli, “Şimdi sizlere çok hüzünlü bir konudan bahsedeceğim. Maalesef hepimiz bu durumun sorumluları arasında yer alıyoruz. Bugün çok acı bir haberle uyandık. Emine Bulut gibi genç bir kardeşimizi, genç bir kadını çocuğunun gözleri önünden katlettiler. Bu yıl katledilen 211.kadındı Emine Bulut. Bu durum artık inanılmaz bir vahşete dönüştü, bir salgın hastalık gibi bir takım erkekler kadınları dövüyor bir de sonunda öldürüyor bunu kendilerine hak olarak görüyorlar. Biz buna toplum olarak karşı çıkmalıyız ve insanları kültür olarak eğitmeliyiz. Çocuklarımıza erkeklerin kadınlardan üstün olmadığını öğretmeliyiz. Lütfen oğullarınıza sen erkeksin, sen her şeyi yapabilirsin demeyin. Ben töre cinayetlerine, kadının ezilmesine karşı hem millet meclisinde önergelerle hem romanlarımla hem filmlerle hep mücadele ettim” sözleriyle açıkhavadaki konuklarından büyük alkış aldı.

Bodrum Antik Tiyatro’da Livaneli’yi dinlemeye gelenler arasında emekli paşa, eski Fenerbahçe yöneticisi Atilla Kıyat’ın oğlu Özgür Kıyat’da vardı. Zülfü Livaneli’nin sahneye davet ettiği Özgür Kıyat Livaneli ile birlikte ‘Yiğidim Aslanım’ şarkısını seslendirdi.