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Mabel Matiz’in son durağı Kuşadası oldu

Kuşadası’nda sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Mabel Matiz, dinleyicileri ile birlikte yine unutulmaz bir geceye imza attı.

Magazin 18.08.2019, 18:03 Ramazan Durmuş
Mabel Matiz’in son durağı Kuşadası oldu
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Kerki Solfej’in yaz konserlerinde hayranlarıyla buluşmaya devam eden Mabel Matiz’in son durağı Kuşadası oldu. Kuşadası’nda sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Mabel Matiz, dinleyicileri ile birlikte yine unutulmaz bir geceye imza attı.

Kuşadası’nda uzun bir aradan sonra yeniden konser veren Mabel Matiz, “Sizlerle iki yazdır buluşamıyorduk kısmet bu seneye imiş. Hepiniz hoş geldiniz” diyerek dinleyicilerini selamladı. Matiz’in Kuşadası AVM Amfitiyatro’yu dolduran dinleyicileri her şarkısında kendisine eşlik etti.

BARIŞ MANÇO BENZETMESİ

Yüzükleri, takıları ve kıyafetleriyle oldukça ilgi çeken Mabel Matiz, hayranları tarafından Barış Manço’ya benzetildi.

Konserde eski yeni en sevilen şarkılarını seslendiren Mabel Matiz, ‘Yuh Yuh’ parçasını seslendirdikten sonra Aşık Mahsuni’yi andı. Repertuarına aldığı şarkıları ve sahnedeki performansıyla büyük beğeni toplayan sanatçı, iki saat sahnede kaldı. Matiz, konser sonunda ise kendisini bekleyen hayranlarını kırmayarak hepsiyle tek tek fotoğraf çekindi.

Mabel Matiz Kerki Solfej ile sevenleriyle buluşmaya devam edecek. Sanatçının programı şöyle:

23 Ağustos 2019 Cuma: Datça Amfi Tiyatro

13 Eylül 2019 Cuma: Ankara Vişnelik

27 Eylül 2019 Cuma: Antalya Antalya Sahne

2 Ekim 2019 Çarşamba: İstanbul Harbiye

5 Ekim 2019 Cumartesi: Gaziantep GAUN Mavera Açıkhava Sahnesi

6 Ekim 2019 Pazar: Hatay Sümerler Açıkhava Tiyatrosu

11 Ekim 2019 Cuma: Bursa Açıkhava Tiyatrosu

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#magazin #kuşadası #mabel matiz #Kerki Solfej #Kuşadası AVM Amfitiyatro
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